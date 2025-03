Calor intenso: entenda o que as altas temperaturas causam no corpo

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta nesta última semana de perigo para cinco estados por conta das altas temperaturas, que podem colocar o bem-estar e a saúde em risco.

Já faz alguns dias que o Brasil todo tem enfrentado uma forte onda de calor. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta última semana de perigo para cinco estados por conta das altas temperaturas, que podem colocar o bem-estar e a saúde em risco.

Segundo o médico do esporte e nutrólogo Dr. Thiago Viana, as altas temperaturas podem causar o estresse térmico, que ocorre quando o corpo não consegue se resfriar adequadamente no calor extremo e, assim, pode sobrecarregar o sistema cardiovascular, afetando a imunidade.

“Uma exposição prolongada a temperaturas extremas, por exemplo, pode causar estresse no corpo, enfraquecendo o sistema imunológico causando desidratação e tornando as pessoas mais suscetíveis a infecções”, alerta o especialista

Segundo ele, manter um estilo de vida saudável – o que inclui uma dieta equilibrada, exercícios regulares e sono adequado – é fundamental para manter um sistema imunológico robusto.

Vale destacar que as oscilações de temperatura, causadas pela grande amplitude térmica pela qual o país está enfrentando o ano todo, são de maior risco para as crianças, idosos e pessoas com condições de saúde preexistentes.

“Em alguns casos, suplementos vitamínicos como vitamina C e D, podem ser úteis para fortalecer a imunidade, mas é importante consultar um profissional de saúde antes de começar a tomar suplementos”, aconselha o médico.

Dicas para se exercitar com segurança

As altas temperaturas podem estimular o sedentarismo, já que não é nada confortável treinar durante o calor intenso. Porém, não é necessário abandonar a rotina de treinos. Na verdade, basta adotar alguns cuidados para preservar a saúde e o bem-estar.

O médico do esporte indica que o ideal é treinar no começo da manhã ou no final da tarde, pois as temperaturas estarão mais amenas. Além disso, evite treinar exposto ao sol. Também prefira ambientes cobertos e arejados, com ar condicionado ou uma boa ventilação. Thiago indica ainda o uso de roupas leves e adequadas para o exercício.

O especialista ensina a seus pacientes a regrinha básica de como se manter bem hidratado. “Sempre aconselho meus pacientes a fazer o cálculo de 40ml de água por quilo de peso. Então uma pessoa que pesa 70kg vezes 40ml, deve tomar em média 2.800 litros por dia”, explica.

Como adaptar o corpo ao calor intenso e reforçar a imunidade

O nutrólogo também dá algumas dicas para manter o sistema imunológico forte, o que é essencial durante o calor intenso. Confira: