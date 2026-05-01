Aquece Votu: Prefeitura e Fundo Social de Solidariedade dão início à campanha 

Arrecadações de agasalhos e cobertores em bom estado de conservação podem ser entregues no Fundo Social até o dia 30 de julho.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, e o prefeito Jorge Seba (PSD), receberam imprensa e convidados para lançar a campanha Aquece Votu 2026. O encontrou foi promovido no Parque da Cultura e marcou o início do período de arrecadações de agasalhos e cobertores em bom estado de conservação para serem destinados às entidades assistenciais e às pessoas que buscam atendimento do Fundo Social. A campanha segue até o dia 30 de julho.

Participaram do ato o vice-prefeito, Luiz Torrinha (PL); as secretárias de Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo, e da Cultura e Turismo, Janaina Silva; o secretário de Direitos Humanos, Nilton Santiago; o presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), acompanhado do vereador Marcão Braz (PP); o chefe de instrução do Tiro de Guerra, sargento Jansen Alves; e demais parceiros da campanha, representantes de empresas, clubes de serviço e maçonarias.

“Sabemos da capacidade solidária da nossa população de Votuporanga e, mais uma vez, contamos com a colaboração de cada um. Vamos aproveitar o feriado e o fim de semana para dar uma olhada em casa, nos guarda-roupas e separar aquele agasalho e cobertor que estão em bom estado e que podem ser doados. Sempre digo que a gente deve doar aquilo que a gente gostaria de receber, então, convidamos todos os votuporanguenses para participar de mais esta campanha junto conosco”, disse a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba.

As doações podem ser levadas até o Fundo Social de Solidariedade, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, localizado na Rua Pará, nº 3.227 (junto da Prefeitura). O telefone é o (17) 3405-9700, ramal 9742.

Empresas e instituições que quiserem ser pontos de coleta também podem entrar em contato com o Fundo Social.