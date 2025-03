SOBRIEDADE JÁ 

AS PESSOAS NÃO SERÃO A SUA EXPECTATIVA

Você já deve ter se lamentado: “Como essa pessoa teve coragem de fazer isso comigo?”

Olha, pode até parecer frio, mas ninguém te trai, o que acontece é um cálculo errado seu, em relação a expectativa que criou sobre essa pessoa.

Nas relações afetivas se você disser: “Ah estou apaixonado por aquela pessoa.”

Pensa, você está apaixonado pela expectativa que você cria sobre essa pessoa, ela pode te dar, ou não.

Então quando você diz que confia em alguém, na verdade você está confiando na análise que você fez dessa pessoa, logo, você está confiando em você.

Então, não quer se decepcionar com ninguém?

Ame, São Paulo diz que só o amor de verdade não espera nada em troca, por isso venha o que vier, ele nunca se decepciona.

DUAS MEIAS VERDADES NUNCA SERÁ UMA VERDADE INTEIRA

Duas metades de uma laranja, será uma laranja inteira, agora duas metades de uma verdade, nunca será uma verdade inteira.

É a tal história né? De se contar um monte me meias verdade para se justificar uma grande mentira.

Além disso, a vida do mentiroso é muito cansativa, ele sempre vai precisar criar a mentira seguinte, para justificar a mentira anterior.

Além disso, a mentira queira ou não sempre vai incomodar o mentiroso, é difícil ser natural mentindo, é como o sorriso de alguém que perdeu o dente da frente, está sempre colocando a mão na boca para esconder alguma coisa.

Se por acaso uma mentira escapar da sua boca, assume, se desculpe, nunca diga que é mentira que você está mentindo, senão entra aí outra mentira.

AMIGO NÃO É O QUE CHEGA PRIMEIRO, MAS O QUE NÃO VAI EMBORA

Na vida a gente estabelece vínculos e diferentes relações que a gente chama de amizade, e na era digital então, arrumamos milhares de chamados amigos, muitos vem e vão, são aves de verão, como diz a música, né?

Verdadeiros amigos não são os que chegam primeiro, mas os últimos que saem, ou melhor aqueles que não vão, não são só de verão.

E veja, dizer que os que ficam com a gente nos momentos de fartura, na hora ruins vão embora são os falsos, não é de tudo verdade, existem um tipo de falso amigo também vai embora nas horas boas, porque não suportam o seu sucesso.

Cuidado com a intimidade com seus supostos amigos, eles também têm supostos amigos, e aí não se sabe onde essas relações podem chegar.

O MAIOR BARATO É DE GRAÇA

Uma gíria comum as pessoas dizerem: “Ah isso é um barato, isso é o maior barato.”

Se usa esse termo, quando se quer expressar algo divertido, empolgante, interessante, tanto é que que usuários de drogas se apropriaram desse termo para descrever a sensação momentânea do prazer da hora do uso.

Mas barato, também é aquilo que não custa caro, e eu estou plenamente convencido do barato que é, você de forma sincera, não só da boca para fora, mas de forma genuína, se incomodar com a injustiça, com a dor do outro, ser agente transformador na vida do outro.

Isso traz paz, traz consciência tranquila, e é um barato, que nem é barato, porque é de graça, só te custa a decisão, a vontade sincera de fazer.

O CÃO BRAVO E O CÃO MANSO

Nem sempre a gente percebe o quanto alimentamos situações ruins que poderiam ser passageiras, e a gente insiste em cultivar.

Me chamou atenção uma vez um professor que perguntou para um grupo de estudantes.

Se você tem dois cães um muito bravo e o outro manso, qual dos dois vai ficar mais perto de você?

Automaticamente responderam: “O cão manso.”

Foi aí que ele surpreendeu com a resposta. O que vai estar sempre mais perto de você, é o cão que você alimentar.

Então, tanto o cão como as circunstâncias, dependem muito de se continuar alimentando, de nutrir os momentos ruins ou bons, a coragem ou os medos.

Então vai, alimenta a tua fé, tenho certeza que o teu medo, além de não ficar muito perto de você, logo morre de fome.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador do INSTITUTO NOVO SINAI, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai