Prefeitura de Votuporanga convoca novos candidatos aprovados em concursos 

Desde o início deste ano, 225 profissionais foram convocados para as áreas da Educação e Saúde.

A Prefeitura de Votuporanga segue dando andamento às etapas de Concursos Públicos realizados pelo Poder Executivo. Nesta segunda (24.fev), foi divulgada em edição extra do Diário Oficial, uma lista com mais de 50 nomes convocados para assumirem funções nas áreas da Educação, Administração, Assistência Social e Engenharia.

As convocações recém-publicadas no Diário Oficial são referentes aos concursos: Concurso 3/2017 (Analista do Executivo XVI – Engenharia Elétrica); Concurso 2/2022 (Educador Infantil, PEB 1, PEB 1- PD, PEB 2-arte); Concurso 3/2022 (Assistente Social I); Concurso 4/2023 (Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III, Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I); Concurso 1/2024 (Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola PD, Coordenador Pedagógico e PEB II – Língua Portuguesa); Concurso 2/2024 (Agente Operacional VI – Manutenção Elétrica de Alta e Baixa Voltagem); Concurso 3/2024 (Analista do Executivo X – Contabilidade Pública I, Profissional da Educação VII – Tradução e Interpretação de Libras, Técnico em Educação X – (Desenvolvimento Infantil II, Analista do Executivo XXI – Planejamento e Orçamento); e Concurso 3/2024 (Técnico em Educação I – Inspetoria de Alunos).

Os candidatos deverão comparecer na Secretaria Municipal da Administração (Divisão de Folha de Pagamento) para apresentação de documentos em dias e horários diferentes, a depender do cargo. A relação completa das informações solicitadas está disponível no link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/servicos/1006/concursos/

As datas para efetivas nomeações serão determinadas pela Administração Municipal, que fica na Rua Pará, nº 3.227 (Patrimônio Novo) e o telefone para mais informações é o (17) 3405-9708.

Desde o início deste ano, a Prefeitura de Votuporanga convocou outras 225 pessoas aprovadas em diversos Concursos Públicos. Desse total, 174 convocados foram para área da Educação e o restante para área da Saúde, assumindo cargos como Técnicos de Enfermagem, Agentes de Combate às Endemias e no ambulatório de combate à Dengue, o popular Dengário.