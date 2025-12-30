Bolsonaro passa por novo procedimento para conter soluços e deve fazer endoscopia nesta quarta-feira

Anteriormente, a previsão era de que Bolsonaro tivesse alta médica na quinta-feira (1º) — a data deve ser alterada para que ele se recupere do novo procedimento.

O procedimento de emergência ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi submetido novamente nesta terça-feira (30.dez) para conter as crises de soluço terminou sem intercorrências. A informação foi confirmada por boletim médico do hospital DF Star, em Brasília/DF.

O ex-presidente precisou retornar ao centro cirúrgico durante a tarde após ter uma crise de soluço, que começou por volta das 10h e não cessou.

O procedimento, que foi feito pela terceira vez desde o último sábado (27), é realizado por meio de radiologia intervencionista, que consiste na aplicação de um anestésico no nervo que controla o diafragma por meio de ultrassonografia ou de tomografia, enquanto o paciente está sedado.

No sábado, o ex-presidente fez o bloqueio do nervo no lado direito e ontem (29), do lado esquerdo, mas precisou reforçar o bloqueio do nervo frênico. Antes, na quinta, ele passou por cirurgia para tratar uma hérnia inguinal bilateral.

De acordo com o boletim, nesta quarta-feira (31) Bolsonaro deve fazer uma endoscopia para avaliação do refluxo gastroesofágico e segue com fisioterapia respiratória, terapia de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose. O ex-presidente foi diagnosticado com apneia do sono severa.

Anteriormente, a previsão era de que Bolsonaro tivesse alta médica na quinta-feira (1º) — a data deve ser alterada para que ele se recupere do novo procedimento. Quando deixar o hospital, o ex-presidente, condenado por tentativa de golpe de Estado, irá retornar à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

*Com informações do R7