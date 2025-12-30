Jovem morre afogado em açude ao nadar com grupo de jovens em Jales 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um grupo de jovens nadava no local, na região do Parque São Bernardo, quando Breno Canuto, de 19 anos, afundou. Equipe de resgate foi acionada e localizou o corpo.

Um jovem de 19 anos morreu afogado em um açude no fim da tarde desta segunda-feira (29.dez), em Jales/SP. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Breno Canuto.

De acordo com a corporação, um grupo de jovens nadava no local quando Breno afundou. A equipe de resgate foi acionada e localizou o corpo.

A represa onde ocorreu o acidente fica próxima à cidade, na região do Parque São Bernardo.

Ainda de acordo com os bombeiros, o local é bastante frequentado, apesar de ter pontos com cerca de quatro metros de profundidade. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jales.

O sepultamento de Breno Canuto ocorreu nesta terça-feira (30), no Cemitério Nossa Senhora da Paz, em Jales.