Emprego: Votuporanga fecha 2 vagas em novembro, aponta Caged 

Com a performance, município sai do ‘azul’, já que em outubro registrou a abertura de 27 vagas.

O Brasil criou 85.864 empregos com carteira assinada em novembro, segundo dados do Novo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados) divulgados nesta terça-feira (30.dez). Esse número é o menor para o mês desde 2020, quando o Caged adotou uma nova metodologia para divulgar as informações sobre criação de empregos formais.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam o fechamento de duas vagas, fruto da dinâmica entre 1.090 contratações e 1.092 demissões. O resultado para o período tira o município do ‘azul’, já que em outubro registrou a abertura de 27 vagas.

No 11º mês de 2025, o principal desempenho no município veio da Indústria (+59), seguido pelo setor de Construção (+9). A Agropecuária abriu a série de ‘negativados’ no período (-2), seguido por Serviço (-31) e Comércio (-37). Confira o gráfico abaixo:

Salário

O salário médio de admissão de empregados com carteira assinada ficou em R$ 2.310,78 em novembro, conforme os dados do Caged. O valor representa um aumento de 0,3% sobre outubro.

Já o salário médio de demissão ficou em R$ 2.416,37 em novembro, contra R$ 2.389,41 um mês antes.