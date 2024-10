Valdecir Lio sobe o tom contra vândalos: “Vagabundos que não querem trabalhar” 

Vereador demonstrou indignação ao tratar de novos ataques à Praça Martinho Nunes Pereira, a conhecida “Praça do Tobogã”, localizada em frente à Paróquia Santa Joana Princesa, no bairro Pozzobon.

Vandalismo e furto de fiações elétricas em praças e prédios públicos de Votuporanga/SP são temas recorrentes na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (30.set), o vereador Valdecir Lio (MDB) voltou a tratar sobre o assunto e subiu o tom contra criminosos que voltaram a atacar à Praça Martinho Nunes Pereira, a conhecida “Praça do Tobogã”, localizada em frente à Paróquia Santa Joana Princesa, no bairro Pozzobon.

“Vou aproveitar aqui para falar da Praça do Tobogã, de novo. Olha, há pouco tempo foi restaurada a iluminação, agora foram lá e, não é nem fio de cobre, cortaram tudo dentro das caixas, arrancaram as tampas, jogaram a fiação na beira do muro, porque perceberam que não era interessante. Isso é vandalismo puro. Eles têm uma liberdade imensa para fazer isso, cortar, arrancar, destruir. E as pessoas da comunidade procuram a gente, com razão, porque nós estamos no papel de representantes do povo. Mas é assim, na hora que ilumina vão lá e fazem isso de novo. E agora, o que fazer? Eles têm certeza da impunidade absoluta, porque esse tipo de crime não gera punição nenhuma, essa roubação de fio feita por vagabundos que não querem trabalhar, até porque serviço tem, mas eles preferem não trabalhar e destruir aquilo que é do povo”, disparou Lio, na tribuna da Casa de Leis.

“É revoltante, porque demorasse tanto para conseguir consertar e quando conserta acontece isso de novo. Agora é aquela de novo para tentar reconstruir. Eu fico indignado porque a gente luta tanto para que as coisas aconteçam e vem alguém que não tem o que fazer da vida, não quer trabalhar, e faz esse tipo de situação aí. Eu ainda acho que a solução é colocar uma pessoa ali, um guarda, não sei se câmera de monitoramento resolve. Até porque vai mostrar, mas resolverá muita coisa. Às vezes, com a presença de alguém ali, vigiando, esses vândalos possam se sentir intimidados”, emendou o Valdecir Lio.

O discurso foi aparteado por colegas de Câmara, como Emerson Pereira (PSD) que falou sobre a necessidade de acelerar a substituição de iluminação com fios convencionais para os modelos com fiação no alto dos postes, buscando dificultar a ação dos criminosos e preservar o serviço prestado à população. O parlamentar comentou também sobre a necessidade de instalar câmeras de monitoramento para inibir a ação de vândalos.

