Beach tennis: agendamento das quadras da Prefeitura pode ser feito por app 

Agenda das quadras será liberada toda segunda-feira; Secretaria de Esportes e Lazer disponibiliza seis quadras de areia de segunda a sexta, das 18h às 22h.

A partir desta segunda-feira (10.mar) a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga passa a oferecer mais um serviço pelo aplicativo Conecta Votuporanga: o agendamento gratuito das quadras de beach tennis localizadas no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, sede da Secretaria, localizado na Av. Prefeito Mário Pozzobom, em frente à Arena Plínio Marin.

Ao acessar o aplicativo, os interessados terão informações sobre os horários disponíveis por quadra em cada dia, de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h e das 20h às 22h. A Secretaria também disponibiliza as regras para o agendamento, como, por exemplo, a limitação de uma reserva por dia para cada CPF e no máximo duas reservas por semana, como forma de oferecer oportunidade de mais pessoas se beneficiarem do serviço.

Além de facilitar o agendamento, o aplicativo também permite o cancelamento da reserva e a liberação imediata das quadras para outras pessoas. “Nosso objetivo é facilitar cada vez mais o acesso às quadras, de maneira organizada e sem necessidade de deslocamento”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

O complexo com as seis quadras de areia foi construído na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, sendo entregue em agosto de 2023, para práticas de beach tennis, vôlei de praia ou futevôlei. Até então, a reserva das quadras vinha sendo realizada apenas presencialmente, o que gerava inúmeras dificuldades.

O aplicativo Conecta Votuporanga está disponível para Android e iOS. Quem ainda não baixou basta clicar no link e fazer o download: conectavotuporanga.govdigital.app/download