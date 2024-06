Palmeiras treina com retorno de Estêvão após passagem pela Seleção sub-20 

Vitor Reis também volta, enquanto Luis Guilherme seguiu para a Inglaterra, onde passa por exames no West Ham; Verdão recebe Vasco às 21h30 da quinta-feira, no Allianz Parque.

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, em preparação para o confronto com o Vasco, que acontece às 21h30 da quinta-feira, no Allianz Parque. E as novidades do dia foram o atacante Estêvão e o zagueiro Vitor Reis, que estão de volta após o período de treinos com a seleção brasileira sub-20.

Luis Guilherme também esteve cedido à Seleção, mas viajou à Inglaterra para passar por exames no West Ham, na última etapa da negociação ao clube londrino, e por isso não se reapresentou.

No fim de maio, o Palmeiras chegou a vetar a liberação do trio, mas entrou em acordo com a CBF – assim como Flamengo e Corinthians – e concordou com a ida após a redução do período de nove para seis dias, permanecendo entre 3 a 8 de junho com o grupo.

Na Academia de Futebol, os atletas fizeram uma ativação muscular no centro de excelência e em seguida o elenco foi a campo para realizar trabalhos técnicos com objetivos de construções de jogadas e transições.

O Palmeiras ainda treina nas manhãs de terça e quarta-feira antes de voltar à campo, na quinta, contra o Vasco. Sob expectativa do retorno de Dudu, o Verdão tem o desfalque de Bruno Rodrigues – por questões médicas -, além dos convocados Endrick, Richard Ríos e Gustavo Gómez.

A equipe está em sétimo lugar na classificação, com 11 pontos, e vem de vitória sobre o Criciúma, apesar de ainda buscar sua melhor forma no Brasileiro.

*Com informações do ge