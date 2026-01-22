Ex-zagueiro da Votuporanguense, Carlão morre aos 70 anos 

O ex-atleta foi encontrado sem vida em sua residência no bairro Vila Marin, em Votuporanga, na tarde desta quarta-feira (21).

O ex-jogador de futebol Carlos Alberto Coutinho, de 70 anos, que marcou época na zaga da extinta Associação Atlética Votuporanguense (AAV), na década de 1980, foi encontrado morto em sua residência na tarde desta quarta-feira (21.jan), no bairro Vila Marin, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, vizinhos de Carlão, como era conhecido, acionaram as autoridades ao sentirem um forte odor vindo do imóvel do ex-atleta. Em seguida, a Polícia Militar esteve no local, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas encontraram Carlão já sem vida. A causa da morte ainda é desconhecida.

Cherifão da Alvinegra

Com início de carreira no Flamengo, Carlão construiu uma trajetória sólida por diversos clubes do interior paulista e da região, com passagens por Taquaritinga, Monte Aprazível, Itumbiara, entre outras equipes, sempre reconhecido pela postura dentro e fora de campo.

Especificamente na Associação Atlética Votuporanguense, onde atuou com camisa 3 entre os anos de 1983 e 1985, o ex-zagueiro, por vezes capitão da Alvinegra, se destacou pela raça, liderança e identificação com o clube. Seu nome ficou marcado na história do futebol local, sendo lembrado com carinho por torcedores, ex-companheiros e dirigentes.

Nesta quinta-feira (22), o CAV expressou nas redes sociais profundo pesar pelo falecimento de Carlão: “O Clube Atlético Votuporanguense se despede com respeito e gratidão de um ídolo do passado, Carlão, ex-zagueiro da camisa 3, que marcou época pela raça, liderança e amor à Pantera Alvinegra, e deseja à família e aos amigos os mais sinceros sentimentos neste momento de dor.”

O ex-atleta deixou três filhos: Carlos Alberto Coutinho Júnior, Carlos Henrique Coutinho e Staelén Coutinho; seis netos; além de demais familiares e vasto círculo de amigos e admiradores.

Seu sepultamento ocorreu às 11h, desta quinta-feira (22), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.