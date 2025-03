Homem é preso por tentativa de furto a residência em Votuporanga 

Indivíduo foi surpreendido pelo morador da Rua Sebastião Luiz Castanheira, no bairro Chácara Aviação, tentando furtar fios do relógio de energia.

Um homem foi preso em flagrante por policiais militares após ser flagrado tentando furtar uma residência nesta segunda-feira (10.mar), na Rua Sebastião Luiz Castanheira, no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando foram acionados via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma ocorrência de indivíduo em atitude suspeita. Chegando no local, visualizaram o suspeito no interior da residência e ao questioná-lo, ele disse que entrou no imóvel para ver se tinha reciclagem.

No entanto, ao vistoriarem a casa, os PMs constataram que o portão social estava arrombado e o relógio de energia estava aberto e com os fios já expostos. Ainda em posse do indivíduo, os policiais militares encontraram uma bicicleta mountain bike e uma faca, além de uma mochila grande preta com três pedaços de fios.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.