Unifev repassa centenas de litros de leite a entidades

Alimentos foram arrecadados durante ação idealizada pelos estudantes do curso de Agronomia; repasses foram feitos ao Lar Celina, Lar São Vicente de Paulo e Recanto Tia Marlene.

A Unifev, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social, entregou as doações arrecadadas durante o Trote Solidário realizado pelo curso de Agronomia da Instituição. Ao todo, cerca de 600 litros de leite foram destinados ao Lar Celina, ao Lar São Vicente de Paulo e ao Recanto Tia Marlene, na manhã desta segunda-feira (10), no memorial do câmpus Centro.

Estiveram presentes o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a coordenadora do curso de Agronomia, Profa. Ma. Mariane Barbará; a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; e representantes das entidades beneficiadas.