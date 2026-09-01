Atletismo: Votuporanguenses brilham em corrida de rua de Pirangi 

Os destaques da equipe de Votuporanga ficaram para Monaiza Trindade, Arthur Salmin, Valdeci S. de Araújo e Jair Neres, dentre outros, que venceram em suas respectivas categorias.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou em alto nível a cidade das brisas suaves na 1ª Corrida de Rua “José Carlos Cassoli”, em Pirangi/SP, disputada na manhã deste domingo (30.ago). A prova de 5 km reuniu cerca de 350 atletas e entusiastas da modalidade.
Os destaques da equipe de Votuporanga ficaram para Monaiza Trindade, Arthur Salmin, Valdeci S. de Araújo e Jair Neres, dentre outros, que venceram em suas respectivas categorias.
Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:
Classificação feminina
- Monaiza Trindade – 1ª colocada na categoria 30/34 anos
- Amanda Salmin – 3ª colocada na categoria 30/34 anos
- Luzia Aguiar – 3ª colocada na categoria 65/69 anos
- Franciele Vieira Neves – 4ª colocada na categoria 30/34 anos
- Vanessa Batista Coutinho – 4ª colocada na categoria 40/44 anos
- Joyce Adeline da Silva – 4ª colocada na categoria 35/39 anos
- Patrícia R. C. Avanço – 5ª colocada na categoria 40/44 anos
- Vanessa L. Trindade – 7ª colocada na categoria 40/44 anos
- Vitória A. F. Barbosa – 10ª colocada na categoria 19/24 anos
- Raquel Nayara L. Rocha – 15ª colocada na categoria 30/34 anos
- Kelly Cristina A. Batista – 16ª colocada na categoria 35/39 anos
- Letícia de Freitas Barros – 31ª colocada na categoria 30/34 anos
Classificação masculina
- Everaldo G. Ferreira – 2º colocado geral
- Fernando R. Prado – 2º colocado na categoria 35/39 anos
- Marcelo Ap. De França – 2º colocado na categoria 30/34 anos
- Arthur Salmin – 1º colocado na categoria 15/18 anos
- André S. de Araújo – 5º colocado na categoria 35/39 anos
- Luiz Felipe S. Contro – 3º colocado na categoria 19/24 anos
- Robson J. Trindade – 3º colocado na categoria 45/49 anos
- Valdeci S. de Araújo – 1º colocado na categoria 60/64 anos
- Jair Neres – 1º colocado na categoria 50/54 anos
- Alexandre Favaro – 5º colocado na categoria 30/34 anos
- Leandro Caetano – 5º colocado na categoria 45/49 anos
- João Boccato – 6º colocado na categoria 45/49 anos
- Cláudio João de Araújo – 7º colocado na categoria 40/44 anos
- Jedson Soares Bispo – 10º colocado na categoria 30/34 anos
- Rogério Darri – 11º colocado na categoria 45/49 anos
- Nicolas D. de Araújo Sobral – 6º colocado na categoria 15/18 anos
- Higor F. dos Santos da Silva – 13º colocado na categoria 25/29 anos
- Jorge Luiz Araújo de Oliveira – 14º colocado na categoria 30/34 anos
- Davi Rodrigues Júnior – 16º colocado na categoria 30/34 anos
Próximo compromisso
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem um novo desafio na agenda. Confira abaixo:
- Dia 6/9 – Corrida Lord Run Festival, em Votuporanga/SP
- Dia 7/9 – Corrida da Pátria, em Uchoa/SP
- Dia 13/9 – Corrida Pratique Academia, em Nhandeara/SP
- Dia 20/9 – Corre Delas, em Votuporanga/SP