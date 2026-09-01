Atletismo: Votuporanguenses brilham em corrida de rua de Pirangi 

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Votuporanguenses brilham em corrida de rua de Pirangi – Foto: Reprodução

Os destaques da equipe de Votuporanga ficaram para Monaiza Trindade, Arthur Salmin, Valdeci S. de Araújo e Jair Neres, dentre outros, que venceram em suas respectivas categorias.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou em alto nível a cidade das brisas suaves na 1ª Corrida de Rua “José Carlos Cassoli”, em Pirangi/SP, disputada na manhã deste domingo (30.ago). A prova de 5 km reuniu cerca de 350 atletas e entusiastas da modalidade.

Os destaques da equipe de Votuporanga ficaram para Monaiza Trindade, Arthur Salmin, Valdeci S. de Araújo e Jair Neres, dentre outros, que venceram em suas respectivas categorias.

Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida: 

Classificação feminina

  • Monaiza Trindade – 1ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Amanda Salmin – 3ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Luzia Aguiar – 3ª colocada na categoria 65/69 anos
  • Franciele Vieira Neves – 4ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Vanessa Batista Coutinho – 4ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Joyce Adeline da Silva – 4ª colocada na categoria 35/39 anos
  • Patrícia R. C. Avanço – 5ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Vanessa L. Trindade – 7ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Vitória A. F. Barbosa – 10ª colocada na categoria 19/24 anos
  • Raquel Nayara L. Rocha – 15ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Kelly Cristina A. Batista – 16ª colocada na categoria 35/39 anos
  • Letícia de Freitas Barros – 31ª colocada na categoria 30/34 anos

Classificação masculina 

  • Everaldo G. Ferreira – 2º colocado geral
  • Fernando R. Prado – 2º colocado na categoria 35/39 anos
  • Marcelo Ap. De França – 2º colocado na categoria 30/34 anos
  • Arthur Salmin – 1º colocado na categoria 15/18 anos
  • André S. de Araújo – 5º colocado na categoria 35/39 anos
  • Luiz Felipe S. Contro – 3º colocado na categoria 19/24 anos
  • Robson J. Trindade – 3º colocado na categoria 45/49 anos
  • Valdeci S. de Araújo – 1º colocado na categoria 60/64 anos
  • Jair Neres – 1º colocado na categoria 50/54 anos
  • Alexandre Favaro – 5º colocado na categoria 30/34 anos
  • Leandro Caetano – 5º colocado na categoria 45/49 anos
  • João Boccato – 6º colocado na categoria 45/49 anos
  • Cláudio João de Araújo – 7º colocado na categoria 40/44 anos
  • Jedson Soares Bispo – 10º colocado na categoria 30/34 anos
  • Rogério Darri – 11º colocado na categoria 45/49 anos
  • Nicolas D. de Araújo Sobral – 6º colocado na categoria 15/18 anos
  • Higor F. dos Santos da Silva – 13º colocado na categoria 25/29 anos
  • Jorge Luiz Araújo de Oliveira – 14º colocado na categoria 30/34 anos
  • Davi Rodrigues Júnior – 16º colocado na categoria 30/34 anos

Próximo compromisso

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem um novo desafio na agenda. Confira abaixo:

  • Dia 6/9 – Corrida Lord Run Festival, em Votuporanga/SP
  • Dia 7/9 – Corrida da Pátria, em Uchoa/SP
  • Dia 13/9 – Corrida Pratique Academia, em Nhandeara/SP
  • Dia 20/9 – Corre Delas, em Votuporanga/SP

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