Diniz admite problemas, mas lamenta derrota do Corinthians: “Merecia resultado melhor”

Equipe perdeu por 1 a 0 para o Santos na tarde deste domingo, na Neo Química Arena.

Fernando Diniz acredita que o Corinthians poderia ter deixado a Neo Química Arena com um resultado melhor neste domingo. A equipe perdeu por 1 a 0 para o Santos, em clássico válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que faltou agressividade ao Corinthians e lamentou as poucas chances criadas durante a partida. Por outro lado, destacou a atuação defensiva do time: “Eu acho que a gente fez uma partida que merecia um resultado melhor. O time defensivamente foi bem. Faltou criar chances efetivas de gol. Tentamos tabela por dentro, parede e chute de fora da área. E o Santos tinha proposta de esperar. Tivemos mais dificuldades para encerrar jogadas.”

“Tivemos muitos cruzamentos, que é um padrão meu normal. Quando a gente pega time que acaba baixando a linha de marcação as jogadas saem mais pelos lados. Não tivemos chances de gols. Não conseguimos converter bola.”

“O que faltou para mim foi mais agressividade, principalmente no primeiro tempo. Ter uma posse mais agressiva para trazer o torcedor junto. No segundo tempo essa questão melhorou, o Santos não saiu de trás e faltou um pouco de inspiração.”

Diniz também explicou a escolha por Dieguinho para ocupar a vaga de Breno Bidon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo: “Dieguinho era uma oportunidade, Carrillo também, mas estava com uma dor na posterior que decidimos preservar. Já estamos com vários desfalques do meio pra frente, achamos melhor preservá-lo. Não tem lesão, mas teve sinais que precisamos respeitar. Lingard teve um quadro viral e o Dieguinho foi a possibilidade. Já treinou e jogou nessa função.”

Apesar do resultado, o Corinthians se manteve na décima colocação do Brasileirão, com 32 pontos. Essa foi a terceira derrota consecutiva da equipe na competição.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo, às 19h30, contra a Chapecoense, novamente na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

*Com informações do ge