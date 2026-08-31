Abel critica arbitragem em empate do Palmeiras e diz que Vitor Roque “não está em boa forma”

Atacante foi substituído de todos os jogos em que foi titular depois da Copa do Mundo.

O técnico Abel Ferreira disse em entrevista coletiva depois do empate do Palmeiras por 1 a 1 com o Mirassol, neste domingo, que Vitor Roque ainda não está 100% fisicamente. O atacante foi titular nos últimos seis jogos, mas substituído em todos.

Contra o Mirassol, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maião, Vitor Roque começou jogando e foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo.

“É preciso que os nossos (jogadores) estejam em boa forma, que o Vitor Roque recupere a forma. Não está em boa forma, isso é notório, é um jogador de quem precisamos muito. A parte física, sabemos que tem interferência no estilo de jogo. Infelizmente, nesse jogo tivemos algumas ausências. Futebol não é só competência, é preciso um pouco de sorte. Vamos ver se ninguém mais se lesiona”, disse Abel Ferreira.

Vitor Roque se recuperou, nos últimos meses, de uma cirurgia feita no tornozelo esquerdo no início de maio. Desde então, o atacante jogou 11 partidas, mas não completou 90 minutos em nenhuma delas.

Críticas à arbitragem

O que também não agradou a Abel Ferreira contra o Mirassol foi a atuação da equipe de arbitragem. O treinador foi advertido com um cartão amarelo ainda no primeiro tempo, por reclamação, e voltou a criticar as decisões dos árbitros em entrevista coletiva.

As principais reclamações de Abel Ferreira foram sobre o árbitro João Vitor Gobi, que o treinador diz conhecer: “Queremos, para esses jogos, os melhores árbitros. E o critério é inacreditável. Como o Felipe (Anderson) leva uma gravata e nem falta é. Na falta sobre o Marlon, não dá falta e não dá amarelo. Expulsa o Arthur. E segue o critério igual o jogo todo… Não pode. Provoca quem está no banco. Nesse tipo de jogo, tem que ter os árbitros mais preparados.”

“Esse árbitro apita o Paulistão, eu conheço. Na minha opinião, no Brasil tem árbitros melhores para essas competições. Sim, o Palmeiras tem que produzir mais”, completou.

O Palmeiras havia entrado em campo na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, enquanto o Mirassol tinha jogado apenas no último domingo. Abel Ferreira acredita que o tempo maior de descanso do adversário também foi um ingrediente do jogo deste fim de semana.

“Vamos desafiar esse tipo de jogo, em que as equipes têm uma semana para se preparar. Falei isso no jogo contra o Vasco, em que tivemos um dia a mais para nos prepararmos. Faz diferença na parte física, no cruzamento, no passe, na decisão, na técnica. Nosso adversário tinha uma vantagem tremenda.”

O Palmeiras entra em campo novamente nesta quarta-feira, contra o Santos, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time venceu o jogo de ida por 3 a 0 e tem ampla vantagem na Vila Belmiro.

*Com informações do ge