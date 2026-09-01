Prefeitura anuncia mudanças na presidência do Votuprev e na gestão do Trânsito 

As mudanças atingem duas áreas estratégicas da administração municipal. No Votuprev, Adauto Mariola deixa a presidência para assumir a Secretaria-Executiva do Cinorp. Na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Zeitune solicitou desligamento do cargo, que passa a ser ocupado por Alexandra Silva.
O prefeito Jorge Seba (PSD) anunciou, nesta segunda-feira (31.ago), mudanças na composição da administração municipal, com alterações na presidência do Votuprev e na gestão da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança. O anúncio foi feito durante reunião no gabinete do prefeito com a presença de vereadores.
No Votuprev, o atual presidente, Adauto Mariola, deixa o cargo para assumir a Secretaria Executiva do Cinorp (Consórcio Intermunicipal da Região Noroeste Paulista), onde passa a contribuir com sua experiência na gestão pública e na articulação regional.
Para a presidência do Instituto, assume o servidor Marcelo Damasceno, que integra o quadro da Prefeitura de Votuporanga há oito anos. Ele passa a contribuir para a continuidade do trabalho desenvolvido pelo Votuprev.
Na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, o secretário Marcelo Zeitune deixa a gestão, a pedido, para dedicar-se a assuntos pessoais. À frente da pasta, passa a responder a servidora Alexandra Silva, que há 11 anos integra o quadro da Secretaria.
A escolha de Marcelo Damasceno e Alexandra Silva também reforça a valorização de servidores experientes, que conhecem a estrutura e a dinâmica da administração municipal e contribuem para a continuidade das ações desenvolvidas nas respectivas áreas.
“Cada mudança representa também a oportunidade de novos desafios e de continuidade de um trabalho que vem sendo construído. Agradeço ao Adauto e ao Marcelo Zeitune pela contribuição à nossa gestão e desejo sucesso nos novos caminhos. Ao Marcelo Damasceno e à Alexandra, desejo um excelente trabalho nesta nova etapa, com o compromisso de sempre servir Votuporanga”, afirmou o prefeito Jorge Seba.
As mudanças passam a valer a partir desta terça-feira (1º/9), mantendo a continuidade dos serviços e das políticas públicas desenvolvidas pelas duas áreas.