Camisa da seleção brasileira: site vaza imagens do uniforme da Copa do Mundo 2026 

Camisa principal do Brasil será praticamente toda amarela, com detalhes em verde. Estreia será no amistoso contra a França, em março.

O principal uniforme que a seleção brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026 teve imagens vazadas pelo site “FootyHeadlines”. O veículo especializado publicou na última quarta-feira fotos da camisa que será a primeira opção para o Brasil no ano que vem: ela é praticamente toda amarela, com detalhes em verde.

A inspiração para o uniforme, de acordo com o site, é a camisa utilizada pela seleção de 1970 na conquista do Tri mundial, no México. A gola é verde, mas em um tom mais azulado. Há detalhes na mesma cor na lateral do corpo, além de elementos texturizados em toda a camisa. Os shorts a serem utilizados como primeira opção não foram divulgados.

O uniforme será lançado oficialmente em março e terá estreia em campo no amistoso contra a França. A camisa azul, que teve imagens vazadas neste mês, começará a ser usada no jogo contra a Croácia, no mesmo mês. Os dois adversários têm o mesmo fornecedor de material esportivo da CBF e também vão ter roupa nova nos amistosos.

O segundo uniforme terá tom mais escuro que o tradicional, com direito à marca especial de Michael Jordan – uma linha diferenciada proposta pela Nike para algumas equipes. A camisa azul substituiu os planos de usar o vermelho, mantendo o modelo e mudando apenas a cor.

Em agosto, o presidente da CBF, Samir Xaud, revelou que se reuniu de forma emergencial com a Nike para vetar a produção de camisas vermelhas para a seleção brasileira. O encontro ocorreu poucos dias depois da posse do dirigente, que assumiu a confederação no dia 25 de maio deste ano.