Guanaes vê Mirassol superior ao Palmeiras e evita falar de arbitragem: “Só lamento” 

Técnico valoriza atuação no empate por 1 a 1 com o líder do Brasileirão e destaca evolução defensiva e execução do plano de jogo no Maião.

Apesar de incomodado, Rafael Guanaes escolheu não se aprofundar nas polêmicas envolvendo a arbitragem.

Na coletiva após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, o treinador valorizou o ponto conquistado diante do líder do Brasileirão e avaliou que o Mirassol foi levemente superior ao adversário em uma atuação de alto nível no Maião: “Foi uma noite especial, quase perfeita. Contra um adversário desse nível, você precisa estar no seu melhor, tem que ser um jogo praticamente perfeito. Cedemos pouco, controlamos a maior parte do jogo e, nos momentos em que tivemos dificuldade, conseguimos suportar bem. Se dividirmos o jogo em terços, acredito que tivemos mais terços a nosso favor nos dois tempos.”

“Especialmente no começo do segundo tempo, fomos brilhantes, com o gol e chances para aumentar o placar. É um time muito pesado, o líder do campeonato. Nos momentos em que somos superiores a um adversário desse nível, isso precisa se refletir no placar. Acredito que, se tivesse que ter um vencedor, seria o Mirassol. Mas é um ponto que precisamos somar.”

Guanaes também destacou a execução do plano de jogo, a evolução defensiva e o impacto da semana cheia de preparação. Para o treinador, o período sem partidas no meio da semana permitiu trabalhar melhor a estratégia para enfrentar o líder.

“A mensagem que fica de um jogo como esse é muito positiva. Jogamos contra o líder e saímos com a sensação de que o jogo foi muito equilibrado ou de que fomos levemente superiores ao Palmeiras, que é um grandíssimo time, com um trabalho de muito tempo, muita estrutura, camisa, torcida e respeito.”

“Mais uma vez conseguimos aproveitar muito bem a semana cheia. Não é garantia de performance, mas conseguimos utilizá-la bem por causa do trabalho da comissão e do engajamento dos jogadores. Isso permite ter um bom planejamento estratégico e colocá-lo em prática nos jogos.”

Um dos pontos trabalhados foi a tentativa de diminuir a verticalidade do Palmeiras. Apesar do gol sofrido após uma disputa aérea de Gustavo Gómez, Guanaes considerou que o Mirassol conseguiu limitar algumas das principais armas do adversário e apresentou evolução defensiva: “Precisávamos tirar a verticalidade do Palmeiras. Cedemos algumas trocas rápidas de lado que terminaram em ataques e poderiam gerar bolas paradas, que são outra arma muito forte deles. O gol nasce justamente de uma disputa aérea do Gómez pelo lado. Mas cedemos pouco e estamos melhorando nos aspectos defensivos, embora ainda existam pontos para evoluir em determinadas situações individuais.”

“Vi novamente um Mirassol dentro daquilo que é o seu normal em relação à intensidade e à pressão. Acredito que fizemos um grande jogo taticamente.”

O treinador também valorizou a participação dos jogadores nas decisões da partida. Eduardo marcou o gol do Mirassol, enquanto Guanaes destacou as entradas de André Luís, Carlos Eduardo e Fernandinho durante o segundo tempo: “Dentro daquilo que conseguimos controlar estrategicamente e taticamente, executamos muito bem. O protagonismo sempre será dos jogadores. No gol, o Eduardo teve uma ótima leitura do tempo de entrada, em uma situação de vantagem dinâmica que treinamos durante a semana, e teve o brilhantismo para definir bem.”

“Fiquei muito satisfeito também com quem entrou. André entrou bem, Carlinhos entrou bem, Fernandinho entrou bem e poderia ter decidido o jogo. Dentro daquilo que foi a ideia para a partida, a equipe executou muito bem. Isso me traz muita satisfação por conseguirmos ser competitivos.”

O Mirassol tem alternado nas últimas partidas entre formações com três zagueiros e esquemas com três atacantes. Guanaes explicou que as mudanças fazem parte da busca por um maior repertório e pela capacidade de adaptar a equipe às características de cada adversário.

“Acredito que essa versatilidade seja muito importante para termos repertório, variações para jogar e também para defender. Precisamos entender aquilo que cada partida pede. Quando temos mais tempo, conseguimos repetir e criar mecanismos com e sem a bola.”

“Essa coletividade exige entendimento dos jogadores e faz com que a equipe seja versátil taticamente. Busco isso e considero muito importante termos mais de uma maneira de jogar e conseguirmos fazer adaptações de acordo com as circunstâncias da partida.”

No fim da coletiva, Guanaes foi questionado sobre as declarações de Abel Ferreira e as polêmicas envolvendo a arbitragem. O treinador evitou entrar em discussão e resumiu sua posição: “Sobre as declarações (do Abel), estamos acostumados. Não vou entrar em um debate sem poder olhar no olho do Abel para concordar, discordar ou discutir. Não sei até que ponto isso seria válido também. Sobre arbitragem, eu não vou falar. Eu só lamento”, encerrou Guanaes.

Depois de enfrentar o líder do Brasileirão, o Mirassol terá pela frente o vice-líder. O Leão viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã.

*Com informações do ge