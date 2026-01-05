Aneel define bandeira verde para janeiro de 2026

Sem cobrança extra na conta, mês começa com alívio para os consumidores, mas Neoenergia Elektro alerta para cuidados necessários evitar aumento do consumo no verão.

O ano de 2026 começa com uma boa notícia para os consumidores brasileiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu a bandeira tarifária verde para o mês de janeiro, o que significa que não haverá cobrança adicional na conta de energia elétrica.

A decisão representa um alívio após meses de custos extras. Em novembro, vigorou a bandeira vermelha patamar 1, com acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Em dezembro, a bandeira amarela reduziu esse impacto para R$ 1,88 a cada 100 quilowatts-hora. Com a bandeira verde, esse valor extra deixa de existir.

A Neoenergia Elektro destaca que, apesar da ausência de cobrança adicional, muitos consumidores precisam ficar atentos ao consumo para perceberem a redução na conta de luz. Isso acontece porque o período de verão, aliado às férias escolares, costuma elevar o consumo de energia nas residências.

O uso mais frequente de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, a maior abertura de geladeiras e a permanência prolongada das pessoas em casa podem neutralizar o benefício da bandeira verde, mantendo ou até aumentando o valor final da fatura.

A distribuidora reforça que a bandeira verde indica um cenário favorável para o setor elétrico, com boas condições de geração de energia no País. Ainda assim, o impacto real no orçamento familiar depende diretamente dos hábitos de consumo adotados no dia a dia.

A adoção de práticas simples de eficiência energética continua sendo fundamental para garantir economia. O uso consciente dos equipamentos elétricos permite aproveitar melhor o momento de estabilidade do sistema e transformar a boa notícia em alívio real no bolso.

Confira algumas dicas de economia de energia que podem ser adotadas durante o mês de janeiro para garantir a diminuição no valor da fatura: