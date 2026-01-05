Santa Casa de Votuporanga recebe emenda de R$ 500 mil do deputado federal Luiz Motta 

O recurso será aplicado na aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares, gêneros alimentícios, rouparia e enxoval hospitalar, além de materiais para manutenção predial, manutenção de máquinas e equipamentos, materiais de escritório e informática, materiais descartáveis e itens de copa e cozinha.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu uma importante emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, destinada pelo deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), que contribuirá diretamente para a manutenção e o fortalecimento dos serviços prestados à população.

O recurso será aplicado na aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares, gêneros alimentícios, rouparia e enxoval hospitalar, além de materiais para manutenção predial, manutenção de máquinas e equipamentos, materiais de escritório e informática, materiais descartáveis e itens de copa e cozinha. Investimentos essenciais que garantem o funcionamento contínuo da Instituição e a qualidade da assistência oferecida diariamente aos pacientes.

A emenda é resultado de um pedido realizado pela diretoria da Santa Casa em abril, durante visita ao gabinete do parlamentar, ocasião em que o deputado Luiz Carlos Motta se comprometeu com a destinação total de R$ 1 milhão à Instituição. Neste momento, a Santa Casa aguarda o repasse do valor remanescente, que complementará esse importante apoio.

Para o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero, o recurso representa mais do que um investimento financeiro: é um gesto de reconhecimento ao trabalho realizado pelo Hospital: “Receber esse recurso é fundamental para mantermos a qualidade do atendimento e a estrutura necessária para cuidar de quem mais precisa. A Santa Casa vive de parcerias e do apoio de pessoas que acreditam no nosso propósito. Agradecemos ao deputado Luiz Carlos Motta pela sensibilidade e pelo compromisso assumido com a nossa Instituição e com a saúde da população”, destacou o provedor.

A Santa Casa de Votuporanga reforça que investimentos como esse refletem diretamente na melhoria dos serviços de saúde e reafirmam a importância da união entre o poder público e as instituições filantrópicas, que desempenham papel essencial no cuidado com a vida. Tanto o Hospital quanto o deputado federal Luiz Carlos Motta seguem aguardando a liberação do valor remanescente da emenda, para que o total de R$ 1 milhão comprometido seja integralmente destinado à Instituição.