Motorista bêbado dirige na contramão por mais de 30 km na Rodovia Euclides da Cunha, é multado e liberado 

Segundo a Polícia Rodoviária, motorista saiu de Jales/SP e só foi abordado em Rubinéia/SP. De acordo com a polícia, a liberação ocorreu porque o motorista aceitou realizar um exame de sangue.

Um motorista foi flagrado dirigindo bêbado pela contramão por mais de 30 quilômetros na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na região noroeste do Estado de São Paulo, na madrugada deste sábado (3.jan).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele saiu de Jales/SP e foi abordado por volta das 5h em Rubinéia/SP, após percorrer um longo trecho em sentido contrário ao fluxo da via.

Durante a abordagem, o motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,60 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Após o teste, ele foi encaminhado à Delegacia de Santa Fé do Sul/SP, onde foi autuado e, posteriormente, liberado.

De acordo com a polícia, a liberação ocorreu porque o motorista aceitou realizar um exame de sangue, o que garante o direito de responder em liberdade enquanto o resultado não é concluído.

Números preocupam

Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, somente no ano passado, mais de mil motoristas foram multados por dirigir sob efeito de álcool nas rodovias do noroeste paulista. Entre janeiro e novembro, pelo menos 15 acidentes foram registrados envolvendo condutores embriagados.

Durante as operações Natal e Ano Novo, mais de 20 motoristas já foram autuados por embriaguez ao volante. Além disso, a polícia registrou mais de 1.500 flagrantes de excesso de velocidade apenas nas rodovias estaduais da região.

Orientações aos motoristas

A Polícia Rodoviária reforça que dirigir após consumir bebida alcoólica coloca vidas em risco e lembra que a recusa ao teste do bafômetro também gera punições, como multa de quase R$ 3 mil e suspensão da carteira por um ano.

A orientação é que os motoristas respeitem os limites de velocidade, utilizem o cinto de segurança, evitem o uso do celular ao volante e só peguem a estrada descansados, especialmente durante períodos de grande movimento, como fins de semana e feriados.

*Com informações do g1