Ancelotti observa time com Rodrygo de volta e Vini Jr. mais perto do gol 

Dupla do Real Madrid compõe quarteto ofensivo ao lado de Cunha e Estêvão em início de atividade em Seul. Bruno Guimarães é poupado por desgaste da viagem.

Vini Jr. e Rodrygo juntos novamente com a camisa da Seleção. Essa é a principal novidade do time que Carlo Ancelotti testou em treinamento nesta quarta-feira, em Seul, de olho no amistoso com a Coreia do Sul. Em atividade realizada na parte da tarde no campo anexo do Goyang Stadium, o treinador italiano escalou a dupla do Real Madrid ao lado de Estêvão e Matheus Cunha no setor ofensivo.

A definição do time titular, no entanto, ficou para o trabalho de quinta-feira, quando Ancelotti terá pela primeira vez todo o elenco à disposição. Por conta de problemas de logística, Joelinton não chegou à capital coreana a tempo de participar do treinamento de quarta-feira, e Bruno Guimarães fez apenas aquecimento e ativação.

Um dos principais destaques deste início de passagem do treinador e jogador que mais atuou no ciclo, o capitão do Newcastle participou da primeira parte do treinamento em campo e depois ficou em uma bicicleta ergométrica ao lado da linha lateral. A expectativa é de que recupere seu lugar na equipe no treinamento de quinta-feira.

Na primeira vez que montou uma equipe, Carlo Ancelotti escalou o Brasil com Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrygo. Nesta formação, Vini Júnior tem a missão de jogar mais perto do gol e fazer valer o poder de decisão.

No decorrer do treino, o comandante trabalhou transições ofensivas e defensivas, além de fazer muitas mudanças para observações. Com Bruno Guimarães à disposição no trabalho desta quinta, no Seul World Cup Stadium, palco do jogo de sexta-feira, fica a expectativa sobre o esquema tático escolhido por Ancelotti para enfrentar os coreanos.

Caso o volante entre no lugar de Lucas Paquetá, o Brasil repete o 4-2-4 das vitórias sobre Chile e Paraguai. Se for outro o jogador sacado, a Seleção retorna para o 4-3-3 dos jogos com Equador e Bolívia.

Brasil e Coreia do Sul medem forças às 8h (de Brasília) de sexta-feira, em Seul. Já na próxima terça, às 7h30, o Japão será o adversário no Ajinomoto Stadium.

