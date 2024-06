Atletas de Votuporanga brilham na 1ª Corrida do Instituto Cozimax 

A prova de 5 km, em Mirassol/SP, foi disputada por aproximadamente 400 atletas do Brasil e do exterior.

A equipe de pedestrianismo, SEESL/AVOA, de Votuporanga/SP brilhou na 1ª Corrida do Instituto Cozimax, disputada no último domingo (9.jun), em Mirassol/SP. A prova de 5 km teve largada às 7h30, em frente ao Instituto Cozimax, e reuniu aproximadamente 400 atletas de diversas regiões do Brasil e de países como o Quênia.

Por sua vez, atletas de Votuporanga conquistaram resultados expressivos. Confira:

Maurício Padilha: 1º lugar na categoria ACD

Valdecir Soares de Araújo: 2º colocado na categoria 60/64 anos

Antonio Everad Matao: 3º colocado na categoria 65/69 anos

Mara Costa: 4ª colocada na categoria 50/54 anos

André Soares de Araújo: 4º colocado na categoria 35/39 anos

José Carlos de Carvalho: 4º colocado na categoria 60/64 anos

João Bocato: 6º colocado na categoria 45/49 anos

Francielle Vieira Neves: 7ª colocada na categoria 30/34 anos

Evandro Alves: 11º colocado na categoria 30/34 anos

Celso Toschi: 11º colocado na categoria 60/64 anos

Lucas Rodrigues: 12º colocado na categoria 25/29 anos

Leandro Almeida: 12º colocado na categoria 40/44 anos

Rodrigo Moraes: 12º colocado na categoria 40/44 anos

Leonardo Souza Ferreira: 14º colocado na categoria 25/29 anos

José Carlos Rodrigues: 14º colocado na categoria 60/64 anos

Vitor Toschi: 21º colocado na categoria 25/29 anos

A equipe conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga que disponibilizou o transporte.

Próximos compromissos

Os atletas votuporanguenses seguem na agenda de competições de 2024 e já tem prova prevista para este domingo (16), em Santa Clara d’Oeste/SP.