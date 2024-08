Osmani brilha na 3ª Corrida e Caminhada ASA 

O atleta votuporanguense que sofreu uma lesão durante a prova de 5 km, persistiu e ficou em 4º lugar na categoria 55/59 anos. Evento reuniu aproximadamente 300 atletas em Santa Fé do Sul/SP.

O atleta votuporanguense Osmani Furniéles Borba, a Locomotiva Humana, brilhou durante a 3ª Corrida e Caminhada ASA disputada em Santa Fé do Sul/SP, na tarde do último sábado (17.ago). O evento esportivo de 5 km reuniu aproximadamente 300 atletas de cidades do noroeste paulista, além dos estados de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Ao Diário, Osmani, que correu pela equipe Mike Runners, cravando a quarta colocação na categoria 55/59 anos, comentou: “Foi na raça, muito calor, forcei muito por não estar treinando, enquanto tratava uma lesão, acabei sentindo dores na panturrilha. Faltava uns 400 metros para a linha de chegada, estava em segundo, mas devido as dores tive que enfaixar, colocar uma proteção, e a perna ficou pesada, mas persisti e consegui concluir em 21min32seg. No final fui bem, fiz o que deu, fiquei feliz com o resultado, representei Votuporanga.”

O atleta já pensa no próximo desafio que está agendado para o dia 22 de setembro, em São José do Rio Preto, quando marcará presença na Corrida Dhama, 4ª Etapa da Alcer Cup 2024: “Agora é recuperar totalmente, em duas semanas estarei novo em folha. Depois é treinar forte e chegar bem para mais essa etapa em Rio Preto”, explica a Locomotiva Humana.

“Quero aproveitar para agradecer a empresa Monte Santo Logística, pelo apoio que me foi dado com os custos de inscrição, combustível, enfim, tudo o que eu precisava para representar Votuporanga nessa prova”, concluiu Osmani.

