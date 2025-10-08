Qualidade marca julgamento da raça Mangalarga na 62ª Expo Rio Preto 

Entre os destaques está o cavalo Gatuzzo Cass – campeão de marcha e campeão geral da edição.

A 62ª edição da Expo Rio Preto, sediou nos dias 4 e 5 de outubro, o tradicional julgamento da raça Mangalarga, reunindo criadores e expositores de diversas regiões do país. O evento atraiu olhares do público e destacou-se pela qualidade técnica dos animais apresentados.

O jurado oficial da raça, Paulo Francisco Della Torre, avaliou os animais em provas puxadas ao cabresto — como potros e potras —, e também os montados, como éguas e cavalos. Segundo ele, os critérios de julgamento levaram em conta tanto a morfologia quanto o andamento dos exemplares.

“Apesar do número mais reduzido de inscrições, com 78 animais no total, observamos um nível de qualidade excepcional. Os animais estavam muito bem resolvidos nos detalhes e apresentaram um equilíbrio notável entre andamento e morfologia”, destacou Della Torre.

ANIMAIS PREMIADOS

Entre as premiações, a Exposição Regional do Cavalo Mangalarga de São José do Rio Preto sediou os campeonatos Cavalo Maior e Égua Maior. Na categoria Cavalo Maior, o campeão de marcha e campeão geral foi Gatuzzo Cass, do expositor Cassiano Terra Simon, de São José dos Campos/SP.

Já a campeã geral foi a égua América RJ Boa Vista, do expositor Renato Diniz Junqueira, de Orlândia/SP.

“A exposição de Rio Preto é uma feira que qualifica muito bem os animais para uma classificatória Nacional. Por isso, é muito importante que o animal seja premiado aqui na EXPO Rio Preto”, afirma Adib Ismael Júnior, presidente do Núcleo Mangalarga de São José do Rio Preto.

A EXPO Rio Preto

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, a feira é apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa Governo Federal e do Banestes, e correalização da Lovi do Brasil, de Novo Horizonte.

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, a EXPO Rio Preto se destacou também pela sua duração: 17 dias de atividades divididos em duas etapas: a etapa Leite (13 a 21/9) e a etapa Corte (28/9 a 5/10).

62ª EXPO Rio Preto