Força Tática intercepta traficante com 3,2 kg de cocaína na Estrada do 27 

Segundo apurado, K.N.M., de 43 anos, foi preso ao transportar a droga de Votuporanga para Sebastianópolis do Sul em um compartimento adaptado na parte traseira direita do carro.

Uma ação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de um traficante de 43 anos e na apreensão de 3,2 kg de cocaína na noite desta terça-feira (7.out), na Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27), estrada que liga Votuporanga/SP a Sebastianópolis do Sul/SP.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que um indivíduo estaria transportando drogas de Votuporanga para Sebastianópolis do Sul, e durante patrulhamento, os PMs localizaram o veículo utilizado por K.N.M., iniciando o acompanhamento que resultou na abordagem.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas na busca veicular foram localizados 3 tijolos de cocaína escondidos em um compartimento adaptado na parte traseira direita do carro, totalizando 3,238 kg da droga.

Em seguida, os policiais militares realizaram buscas na residência do suspeito, onde foram apreendidas pedras não fracionadas de cocaína, diversos apetrechos para preparo da droga, dois frascos de acetona, duas balanças de precisão, uma faca com resquícios de cocaína e dezenas de ampolas com substâncias químicas, incluindo morfina, cloridrato de dopamina, dexmedetomidina e fenitoína, que segundo a polícia, são utilizadas para aplicação intravenosa por usuários de drogas.

O suspeito, as drogas, dois celulares e o veículo foram apresentados na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.