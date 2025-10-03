Alunos de Psicologia da Unifev realizam visita técnica ao Hospital Mahatma Gandhi

Vivência em hospital psiquiátrico de Catanduva aprofunda o conhecimento e permite debate com profissionais sobre a atuação na saúde mental.
Os alunos do curso de Psicologia da Unifev tiveram uma experiência imersiva na área da saúde mental na última semana. Eles realizaram uma visita técnica ao Hospital “Mahatma Gandhi”, em Catanduva/SP, com o objetivo de complementar a formação acadêmica por meio de uma vivência prática no hospital psiquiátrico.
A visita, organizada pela Prof. Esp. Taiani Lanjoni Fantini, proporcionou aos estudantes conhecer de perto a dinâmica do cuidado em saúde mental e a atuação interdisciplinar dos profissionais que atuam no local. “É primordial levar nossos alunos para vivenciar in loco o que é discutido em sala de aula, especialmente em um hospital psiquiátrico. Isso amplia o senso crítico e enriquece o conhecimento deles sobre essa área. O contato com psiquiatras e psicólogos que atuam nesse ambiente, conhecer as alas, ver de perto os pacientes, debater sobre as práticas são fatores importantes para uma formação sólida,” explicou a professora.
Durante a visitação, os estudantes puderam conhecer as diversas alas do hospital onde o psicólogo atua, culminando em uma roda de conversa com profissionais da saúde mental sobre os desafios do setor e a importância do trabalho conjunto.
A coordenadora da graduação de Psicologia da Unifev, Profa. Dra. Carol Godoi Hampariam, enfatizou a relevância de conhecer a interface do trabalho do psicólogo com outros campos da saúde. “O cuidado com a saúde mental e a interface do trabalho com os diversos profissionais da área se tornam essenciais para o desenvolvimento do trabalho do psicólogo. Conhecer a forma de trabalho de um hospital psiquiátrico e se aproximar dessa realidade não só enriquece o conhecimento, mas também prepara o aluno para a complexidade do mercado. Investimos em vivências que transformam nossos estudantes em profissionais humanizados,” declarou a coordenadora.