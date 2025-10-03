Alunos de Psicologia da Unifev realizam visita técnica ao Hospital Mahatma Gandhi

Vivência em hospital psiquiátrico de Catanduva aprofunda o conhecimento e permite debate com profissionais sobre a atuação na saúde mental.

Os alunos do curso de Psicologia da Unifev tiveram uma experiência imersiva na área da saúde mental na última semana. Eles realizaram uma visita técnica ao Hospital “Mahatma Gandhi”, em Catanduva/SP, com o objetivo de complementar a formação acadêmica por meio de uma vivência prática no hospital psiquiátrico.