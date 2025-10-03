Grupo FRIGOESTRELA realiza transporte aéreo de fígado de Votuporanga a São José dos Campos em missão solidária

Empresa cede avião particular pela oitava vez para o programa TransplantAR Aviação Solidária

Nesta sexta-feira, 3 de outubro, uma aeronave do Grupo FRIGOESTRELA aterrissou em Votuporanga para transportar um fígado captado na Santa Casa de Votuporanga, e levá-lo até a Santa Casa de São José dos Campos.

Essa é a oitava participação do Grupo FRIGOESTRELA no programa TransplanAR – Aviação Solidária, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo lançada em setembro de 2024. A ação tem como objetivo acelerar o transporte de órgãos para transplante, utilizando aeronaves particulares de forma gratuita e voluntária, ampliando o acesso e aumentando as chances de sucesso dos procedimentos.

“É um privilégio poder contribuir com um projeto tão transformador. Oferecer apoio em momentos decisivos como esse é parte do nosso compromisso com a vida e com a sociedade”, destaca Vadão Gomes, fundador do Grupo FRIGOESTRELA.

O transporte é realizado sem qualquer benefício fiscal ou financeiro, sendo integralmente custeado pelo proprietário da aeronave, como um gesto voluntário de solidariedade. Com a carona solidária, o Grupo FRIGOESTRELA reforça seu papel social, unindo infraestrutura e generosidade em prol de quem mais precisa.

Sobre o FRIGOESTRELA

Referência no mercado de proteína animal com mais de 45 anos de atuação, o Grupo FRIGOESTRELA é detentor das marcas Estrela Alimentos e Tchê, e produz alimentos de qualidade e excelência, que vão para as mesas de famílias por todo o Brasil e mais de 60 países. Possui 10 unidades totalmente informatizadas que seguem os mais rigorosos padrões de tecnologia, higiene e segurança, estrategicamente localizadas nas regiões de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. www.frigoestrela.com.br