Neoenergia Elektro lança novo modelo de conta de energia no Estado de São Paulo

Clientes passam a receber demonstrativo da Nota Fiscal Eletrônica e contam com melhorias na leitura e acesso às informações.

Desde 1º de outubro, os clientes da Neoenergia Elektro nos 223 municípios atendidos pela concessionária no Estado de São Paulo começam a receber um novo modelo de conta de energia, mais moderno, acessível e alinhado às diretrizes nacionais de digitalização.

A principal novidade é a inclusão do QR Code para consulta da Nota Fiscal Eletrônica de Energia (NF3e) no site da SEFAZ, conforme definido pela Portaria SRE nº 42/2025.

“Essa evolução representa mais um passo na digitalização dos nossos processos, tornando o relacionamento com o cliente mais ágil, transparente e eficiente”, destaca Maica Oliveira, Superintendente Relacionamento com Clientes da Neoenergia Elektro.

Além da nota fiscal eletrônica, a nova fatura traz outras melhorias importantes:

Fonte ampliada, facilitando a leitura;

Novo campo com informações do medidor de consumo;

Quadro de avisos de débito ampliado, atendendo a demandas identificadas em pesquisas com clientes;

Substituição do termo “Seu Código” por ” “código da instalação”, que facilita o acesso aos canais de atendimento e serviços da distribuidora.

A entrega da fatura continua nos formatos já disponíveis: impresso, por e-mail, via SMS, WhatsApp e no site da distribuidora.

Com essa iniciativa, a Neoenergia Elektro reforça seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a melhoria contínua da experiência do cliente.