Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio tem início com programação voltada à saúde e bem-estar

Com o tema “Mente Sã, Corpo Seguro!”, evento reúne palestras, oficinas e atividades sobre segurança, autocuidado e qualidade de vida no trabalho.

Teve início nesta segunda-feira (6.out), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a edição 2025 da Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio (Sipat). Promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Votuporanga, a ação segue até sexta-feira (10), reunindo servidores e representantes de instituições públicas e privadas em uma ampla programação voltada à promoção da saúde física e mental, à prevenção de acidentes e ao combate ao assédio no ambiente laboral.

Com o tema “Mente Sã, Corpo Seguro!”, o evento propõe reflexões sobre o equilíbrio emocional no ambiente de trabalho e o respeito mútuo entre os servidores, reforçando o compromisso da Administração Municipal com o bem-estar e a valorização da vida.

A ação é realizada pela Cipa da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com Cipas de outras instituições públicas e privadas, fortalecendo o trabalho conjunto pela segurança e qualidade de vida no serviço público.

A abertura marcou o início das atividades, que seguem durante toda a semana com palestras, oficinas, ginástica laboral e ações voltadas à prevenção, autocuidado e valorização da vida.

Nesta terça-feira (7), às 19h30, haverá ginástica laboral, palestra da SAE sobre HIV, com distribuição gratuita de autotestes, e outra sobre assédio e riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

Na quarta-feira (8), as atividades serão realizadas em dois períodos: pela manhã, às 7h30, palestras sobre segurança do trabalho e inteligência emocional, em parceria com o Sebrae; à noite, às 19h30, ginástica laboral, palestra motivacional “Seu Sucesso Só Depende de Você” e uma nova sessão sobre inteligência emocional.

A quinta-feira (9) também contará com programação nos dois turnos. Pela manhã, às 7h30, os participantes acompanharão palestra sobre acidentes de trabalho e reapresentação da palestra “Seu Sucesso Só Depende de Você”. À noite, às 19h30, haverá ginástica laboral e palestras sobre Cuidados com o Corpo e Bem-Estar, em parceria com a equipe da Sansaúde.

Encerrando a semana, na sexta-feira (10), das 7h30 às 9h30, será ministrada a palestra sobre a Norma Regulamentadora nº 10 (NR10), abordando diretrizes de segurança em instalações e serviços com eletricidade, além da reapresentação de “Seu Sucesso Só Depende de Você”.

A Sipat é uma ação anual que reforça o compromisso da Prefeitura de Votuporanga com a prevenção de acidentes, a valorização da saúde e o combate ao assédio no ambiente de trabalho, promovendo mais segurança, qualidade de vida e acolhimento aos servidores públicos.