Agronomia e núcleos da Unifev destinam hortaliças para Apae Votuporanga

Além de proporcionar aos estudantes o conhecimento no cultivo das hortaliças, produção possibilitou a destinação das verduras à entidade.

O curso de Agronomia da Unifev, em conjunto com os Núcleos de Valorização do Meio Ambiente e de Responsabilidade Social, destinou hortaliças cultivadas pela graduação para a Apae Votuporanga, na manhã da última quarta-feira (9.abr).

Foram doados aproximadamente 100 pés de alface crespa; produto cultivado e cuidadosamente selecionado pelos próprios alunos na horta da Unifev, na Cidade Universitária.

Estiveram presentes o Pró-Reitor, Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho; os coordenadores dos Núcleos de Valorização do Meio Ambiente e Responsabilidade Social, Prof. Dr. Juliano Costa da Silva e Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; estudantes de Agronomia e representantes da entidade beneficiada.

Para Juliano, a ação oferece aos estudantes a chance de usar na prática o que aprendem em sala. E destacou que o objetivo é ainda maior. “Com essas iniciativas, mostramos o comprometimento do Núcleo com as causas sociais e, principalmente, como a agricultura sustentável é fundamental”, afirmou.

“Com um compromisso permanente, nossa Instituição impacta de forma positiva a vida daqueles em maior vulnerabilidade, ao mesmo tempo que desenvolve o aprendizado experimental e os laços de solidariedade, unindo nossos estudantes à comunidade”, refletiu o Pró-Reitor.

A coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social reafirmou o compromisso institucional com as entidades, destacando a iniciativa dos cursos de graduação. “É um momento de satisfação poder acompanhar a colheita dessas hortaliças cultivadas pelos alunos da Agronomia da nossa Instituição, e que desta vez beneficiará a Apae. Juntos, os Núcleos de Responsabilidade Social e de Valorização do Meio Ambiente realizam projetos como estes, capazes de contribuir com as entidades, com a comunidade e com práticas ambientais mais sustentáveis”, finalizou.