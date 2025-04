É campeão! Votuporanga vence torneio de Gueitebol em Lins

Equipe é composta por Sinsei Isiara, Maria Francisca Morita, José Morita, Naotaka Ogata e Tieko Watanabe.

A equipe da Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga/SP venceu o 14º Torneio da Amizade Copa José Nozimoto de Gueitebol disputado em Lins/SP, neste domingo (13.abr). Ao todo, 18 equipes participaram do torneio, em duas categoras: Livre (Soonen) e Acima de 70 anos (Kooreisha).

O que é Gueitebol?

O Gueitebol é um esporte praticado em quadras de chão batido, por duas equipes usando tacos especiais, em forma de “T”. Uma equipe joga com cinco bolas com números ímpares e a outra equipe com bolas com números pares. A cada bola numerada corresponde também um respectivo jogador. A partida de Gueitebol começa com o primeiro jogador tentando passar a sua bola pelo primeiro gate – pequenas traves de ferro. Se ele conseguir, dará mais uma tacada e pode continuar jogando caso acerte outras bolas. Os objetivos seguintes são fazer com que a sua bola atravesse os Gates 2 e 3 e, por último, bater no pino central.

Também é importante atirar as bolas adversárias para fora do campo, atrasando as jogadas do outro time. As pessoas interessadas devem comparecer ao departamento, onde receberão as informações necessárias. Podem participar qualquer pessoa de ambos os sexos desde que seja associado, e excepcionalmente são aceitos alguns militantes. É um esporte considerado leve, por isso conta com muitos atletas da terceira idade, porém, nada impede que crianças e jovens o pratiquem.

O desgaste físico é moderado, sendo um excelente esporte onde há o trabalho em equipe e, via de regra, usa-se de muito raciocínio para elaborar as táticas do jogo, o que é bastante interessante.