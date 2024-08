Cursos de Saúde da Unifev recebem capacitação sobre Exame Clínico Objetivo Estruturado

Evento foi coordenado pelo curso de Medicina e reuniu representantes dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária e Nutrição.

Docentes, preceptores e colaboradores dos cursos de Saúde da Unifev se atualizaram sobre a aplicação do Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE) em uma capacitação intensiva realizada na quinta-feira (1º.ago), das 13h30 às 21h15. No Câmpus Centro da Instituição, os profissionais participaram do treinamento sobre a metodologia avaliativa empregada nas aulas de Simulação Realística.

Através de estações simuladas, o OSCE avalia de forma abrangente as competências dos estudantes, desde o conhecimento teórico até as habilidades práticas e a interação com pacientes, sendo reconhecido como o método mais eficaz para essa finalidade.

O evento foi coordenado pelo curso de Medicina e reuniu representantes dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária e Nutrição.

O responsável pelo treinamento foi o médico Dr. José Knopfholz, graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, residência médica em Clínica Médica, Professor de Cardiologia e Urgências da PUCPR, mestre em Ciências da Saúde, Doutor em Medicina Interna, com formação em educação médica pelo Harvard Macy Institute. É decano da Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUCPR, conselheiro segundo corregedor e responsável pela Comissão de Ensino Médico do CRM-PR, membro da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina, ex-coordenador da regional Sul II da Associação Brasileira de Ensino Médico, docente do comitê gestor da

Especialização em Educação Médica da USP-SP, coordenador do Centro de

Treinamento em Acls e BLS da American Heart Association/PUCPR, diretor da

Sociedade Paranaense de Cardiologia e membro da comissão julgadora do título

de especialista em Cardiologia. Atua também como professor tutor do Harvard

Macy Course for Educators in HealthCare.

A Unifev, que já adota o Exame Clínico Objetivo Estruturado como método de avaliação, promoveu a capacitação para aprofundar o conhecimento dos participantes sobre essa metodologia. De acordo com o palestrante Knopfholz, o objetivo foi revisar e aperfeiçoar as técnicas do OSCE, reconhecidas como padrão-ouro na avaliação de competências médicas. “Fiquei feliz por encontrar uma estrutura adequada e efetiva. Também fiquei impressionado com o currículo apresentado, uma matriz curricular moderna, arrojada e dinâmica”, destacou.

Segundo o coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, a formação prática é um pilar fundamental da graduação. Uma vasta gama de situações simuladas permite aos alunos desenvolverem suas habilidades de forma intensa, preparando-os para o exercício profissional. “Depois de ensinar as técnicas médicas, vem a necessidade de avaliar a aprendizagem do aluno. E uma das ferramentas de avaliação mais utilizadas em educação na área de saúde é o OSCE. Aplicamos esse método desde as primeiras turmas do curso de Medicina, nas unidades curriculares de treinamento de habilidades e atitudes médicas, para avaliar os pontos de acerto e enxergar oportunidades de melhoramento, contribuindo para um aprendizado mais eficaz”, explicou.

Concluindo,Telini explicou que o Núcleo de Desenvolvimento Docente do curso de Medicina programou como uma de suas capacitações para o semestre o treinamento em OSCE. “O prof. Dr. José Knopfholz tem expertise nessa estratégia de avaliação, uma longa trajetória na PUC de Curitiba, e nos presenteou com a sua experiência ao longo dessa capacitação, que também será de extrema valia como estratégia de avaliação de habilidades aprendidas para os diversos outros cursos da área da saúde da Instituição”, encerrou.