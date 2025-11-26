ACV apresenta Campanha de Natal e detalhes sobre horário do comércio 

Ação mais aguardada do ano traz prêmios inéditos e reforça a força do comércio de Votuporanga.

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) convida empresários e toda a população para acompanhar o lançamento oficial da Campanha de Natal 2025, a mais importante do ano e que oferecerá o maior valor em prêmios já registrado pela entidade.

O evento será neste sábado (29.nov), às 10h30, na Concessionária Hyundai Golden Motors e marcará o início das ações para impulsionar o comércio local neste fim de ano.

Durante a apresentação, a presidente da ACV, Natália De Haro trará informações sobre o horário especial de funcionamento do comércio, definido com os Sindicatos para atender à demanda de Natal e proporcionar mais comodidade aos consumidores.

“A Campanha de Natal 2025 chega ainda mais robusta, reunindo lojistas de diversos segmentos e oferecendo uma premiação inédita, estimulando as vendas e fortalecendo o desenvolvimento econômico de Votuporanga”, diz.

A Concessionária Hyundai Golden Motors fica na Avenida José Marão Filho, 5620, quase esquina com a Avenida Francisco Vilar Horta, no bairro Jardim Yolanda, em Votuporanga.