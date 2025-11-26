PF e Exército prendem Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Almir Garnier após fim de trânsito julgado

PF e Exército prendem Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Almir Garnier após fim de trânsito julgado - Foto: Reprodução

Generais e ex-ministros do governo Bolsonaro são detidos em Brasília; Almir Garnier também terá pena cumprida em unidade militar.

A Polícia Federal (PF) e o Exército prenderam nesta terça-feira (25.nov) os generais da reserva e ex-ministros do governo Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. A ação ocorre após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o encerramento do trânsito em julgado para todos os réus do chamado Núcleo 1, condenados por tentativa de golpe de Estado.

Os dois militares foram conduzidos ao Quartel-General do Comando Militar do Planalto, em Brasília, onde cumprirão as determinações judiciais.

Além deles, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro, foi preso e irá cumprir pena na Estação Rádio da Marinha, também na capital federal.

Veja as condenações dos réus:

  • Augusto Heleno – condenado a 21 anos de prisão
  • Paulo Sérgio Nogueira – condenado a 19 anos de prisão
  • Almir Garnier – condenado a 24 anos de prisão

A decisão marca uma nova etapa no desdobramento judicial dos processos relacionados à tentativa de ruptura institucional investigada pelo STF.

*Com informações do sbt news

