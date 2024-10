AME Votuporanga reforça o cuidado com a saúde da mulher com Programa Mulheres de Peito

A unidade ofertará 189 vagas para mamografia.

O mês de outubro é um convite para refletir sobre a saúde da mulher, principalmente no que diz respeito à prevenção do câncer de mama. Por isso, o AME Votuporanga, ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), intensifica suas ações do Programa Mulheres de Peito durante o Outubro Rosa, oferecendo mamografias gratuitas e sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos.

O Programa Mulheres de Peito da SES facilita o acesso ao exame de mamografia e conscientiza sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama. A proposta é simples: mulheres dentro da faixa etária preconizada devem realizar o exame, sem burocracias apenas apresentando o RG, CPF e Cartão SUS. O agendamento é realizado diretamente pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), por meio do número 0800 779 0000. A ligação é gratuita e o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Em caso de diagnóstico positivo, a paciente é encaminhada para tratamento.

Lilian Ferreira de Lima Giovanini, gerente médica do AME Votuporanga, destaca a importância dessa iniciativa: “O Programa Mulheres de Peito é um aliado fundamental na luta contra o câncer de mama, pois facilita o acesso ao exame de mamografia e encoraja as mulheres a realizarem o rastreamento preventivo. A detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura, e é por isso que esse programa precisa fazer parte da rotina de todas as mulheres na faixa etária indicada.”

Outubro Rosa cheio de atividades no AME

Este Outubro Rosa, o AME Votuporanga preparou uma série de atividades para lembrar a todas as mulheres que cuidar da saúde é um ato de carinho consigo mesma:

O Ambulatório estará decorado com laços, bexigas e corações na cor rosa, simbolizando o apoio à campanha, de 1 a 31 de outubro.

A fachada do AME ganhará uma iluminação especial na cor rosa durante todo o mês, lembrando a importância da prevenção.

Serão oferecidas 189 vagas para mamografia do Programa Mulheres de Peito.

Haverá uma roda de conversa com a Dra. Lilian Ferreira de Lima Giovanini e a gerente de enfermagem Claudia Cristina Costa Canela, com o tema “Outubro Rosa: O AME na prevenção contra o Câncer de Mama”. Esse bate-papo, direcionado aos colaboradores e ao corpo clínico, será um momento de partilha e orientação, abordando tanto a prevenção do câncer de mama quanto do colo do útero.

Em outro momento especial, a equipe de fisioterapia conduzirá uma roda de conversa sobre incontinência urinária e disfunção sexual feminina, abordando questões de saúde muitas vezes deixadas de lado. Além disso, haverá exercícios práticos para fortalecimento da região pélvica, contribuindo para o bem-estar das mulheres.

Informação que salva vidas

A equipe de enfermagem também realizará uma sala de espera orientativa para pacientes, oferecendo explicações detalhadas sobre o Programa Mulheres de Peito, além da distribuição de folders informativos com critérios e orientações para agendamento de exames. De 14 a 18 de outubro, o Serviço Social estará distribuindo materiais informativos aos pacientes e acompanhantes, reforçando a importância do programa.

Marilza Cardi, gerente administrativa do AME Votuporanga, faz um convite especial às mulheres:

“Queremos que todas as mulheres da nossa região saibam que estamos aqui por elas. O Programa Mulheres de Peito foi criado para facilitar o acesso à mamografia e garantir que ninguém deixe de fazer esse exame tão importante. Aproveite essa oportunidade de cuidar da sua saúde. Agende seu exame e, se precisar de mais informações, nossa equipe está à disposição para ajudar.”

No AME Votuporanga, cada detalhe da campanha Outubro Rosa foi pensado com carinho, porque cuidar da saúde é um ato de amor. O Programa Mulheres de Peito é mais uma prova de que prevenir é sempre o melhor caminho. Se você tem entre 50 e 69 anos, agende seu exame e aproveite essa oportunidade de cuidar de si mesma.

AME Votuporanga

Local: Rua Maria de Freitas Leite, 2.944 – Cidade Nova

Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 7h às 18h; sábados das 7h às 13h

Informações: (17) 3426-6000

