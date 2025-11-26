Votuporanga não vira Estância e permanece como Município de Interesse Turístico 

Mesmo com a proposta de ampliação do Governo do Estado de São Paulo, de 70 para 78 no número de Estâncias Turísticas, Votuporanga ficou de fora da elevação e com isso não garantirá aproximadamente R$ 5 milhões a mais em recursos para investimento no setor ao ano.

O Governo do Estado de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa (Alesp), o Projeto de Lei que atualiza o ranqueamento dos Municípios Turísticos e amplia de 70 para 78 o número de Estâncias Turísticas paulistas. A proposta considera o resultado dos estudos técnicos elaborados pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), conforme determina a Lei Complementar nº 1.261/2015, responsável pela classificação e revisão periódica dos municípios turísticos.

Com o novo ranqueamento no ciclo 2024/2025, oito Municípios de Interesse Turístico (MITs) foram promovidos à categoria de Estância, após atenderem integralmente aos critérios legais. As oito estâncias com menor pontuação — que em ciclos anteriores poderiam retornar à condição de MIT — foram mantidas, já que a legislação permite que o estado tenha até 80 Estâncias Turísticas.

O texto frustrou a expectativa de elevação de Votuporanga à Estância, uma vez que a promoção chegou a ser cogitada nos bastidores, inclusive, pelo próprio secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, durante passagem pela cidade das brisas suaves.

Na prática, segundo o ranking do Governo de São Paulo, Votuporanga aparece em 4º na colocação geral dos Municípios de Interesse Turístico (MITs), entre os 136 municípios aptos a participar do ciclo de avaliação. Entretanto, a elevação à categoria de Estância Turística não seria apenas uma questão de nomenclatura, mas interfere diretamente nos cofres. Só para efeito de comparação, atualmente, como MIT, Votuporanga recebe cerca de R$ 500 mil por ano do Estado para investimentos no setor. No entanto, caso a elevação fosse concretizada, esse valor poderia saltar, se aproximando de R$ 5 milhões ao ano.

O prefeito Jorge Seba (PSD) afirmou que o resultado traduz o esforço coletivo e o compromisso da Administração: “Estar entre os quatro melhores de todo o Estado não é apenas um ranking, é a prova de que nossa cidade trabalha com seriedade, método e visão de futuro. Esse desempenho mostra que Votuporanga tem estrutura e planejamento para alçar voos maiores. Seguiremos avançando, fortalecendo o Turismo e garantindo que cada projeto entregue retorno para a população e para o desenvolvimento da cidade.”

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, comemorou a conquista e destacou que o resultado valoriza o setor e reforça a identidade turística do município: “Esse 4º lugar é motivo de celebração. Ele consolida o trabalho diário da equipe, evidencia a organização das nossas políticas de Turismo e reconhece o potencial da nossa cidade. É um passo importante para nos posicionarmos cada vez melhor, ampliando eventos, fortalecendo nossos atrativos e qualificando todo o ecossistema turístico.”

A política de Estâncias Turísticas é histórica em São Paulo. Criada na década de 1940, garantiu que cidades com vocação turística recebessem apoio do Estado para desenvolver estrutura, atrativos e serviços. Em 2015, o modelo foi ampliado com a criação dos MITs, democratizando o acesso aos investimentos estaduais e fortalecendo a rede de destinos paulistas. Para os visitantes, esse ecossistema resulta em cidades mais preparadas, com infraestrutura qualificada, atrativos organizados e experiências de viagem aprimoradas. 

Veja a lista das 78 Estâncias Turísticas: 

  • Itanhaém
  • Caraguatatuba
  • Peruíbe
  • Atibaia
  • Tatuí
  • Botucatu
  • Praia Grande
  • Ribeirão Pires
  • Bragança Paulista
  • Jaú
  • Guararema
  • Sertãozinho
  • Serra Negra
  • São Sebastião
  • Buritama
  • Brotas
  • Barra Bonita
  • Iguape
  • Santos
  • Ibiúna
  • Batatais
  • Paraibuna
  • Apiaí
  • Barra do Turvo
  • Paranapanema
  • Lindóia
  • Campos do Jordão
  • Barretos
  • São Vicente
  • Amparo
  • Socorro
  • Piraju
  • São José do Barreiro
  • Presidente Epitácio
  • Guarujá
  • Tupã
  • Mongaguá
  • Santa Rita do Passa Quatro
  • Olímpia
  • Ibirá
  • Joanópolis
  • Águas da Prata
  • Santo Antônio do Pinhal
  • Morungaba
  • Águas de Lindóia
  • São Roque
  • Itu
  • Águas de Santa Bárbara
  • Araras
  • Cunha
  • São Pedro
  • Salesópolis
  • Tremembé
  • Avaré
  • Salto
  • Paraguaçu Paulista
  • Santa Fé do Sul
  • Ilha Comprida
  • São Bento do Sapucaí
  • Caconde
  • Monte Alegre do Sul
  • Ilha Solteira
  • Holambra
  • Bananal
  • Águas de São Pedro
  • Ibitinga
  • Cananéia
  • Bertioga
  • Ubatuba
  • Nuporanga
  • Guaratinguetá
  • São Luís do Paraitinga
  • Pereira Barreto
  • Analândia
  • Eldorado
  • Aparecida
  • Embu das Artes
  • Ilhabela 

Veja a lista dos 136 Municípios de Interesse Turístico (MITs) 

  • Araçatuba
  • Jundiaí
  • Marília
  • Votuporanga
  • Araraquara
  • Mairiporã
  • Limeira
  • Jacareí
  • Porto Ferreira
  • Itupeva
  • Monte Alto
  • Fernandópolis
  • São José do Rio Pardo
  • Pirassununga
  • Nazaré Paulista
  • Piedade
  • Garça
  • Piracaia
  • Espírito Santo do Pinhal
  • Juquitiba
  • Lins
  • Itaporanga
  • Registro
  • Bofete
  • Dois Córregos
  • Itapira
  • São Bernardo do Campo
  • São Manuel
  • Votorantim
  • Brodowski
  • São Miguel Arcanjo
  • Cruzeiro
  • Pedreira
  • São Simão
  • Pardinho
  • Campos Novos Paulista
  • Lavrinhas
  • Jales
  • Novo Horizonte
  • São João da Boa Vista
  • Paulicéia
  • Itirapina
  • Santa Clara d’Oeste
  • Igaratá
  • Moji Mirim
  • Itatiba
  • Lençóis Paulista
  • Rifaina
  • Itápolis
  • Laranjal Paulista
  • Tabatinga
  • Bebedouro
  • Ouroeste
  • Santo Antônio da Alegria
  • Rubinéia
  • Indiaporã
  • Santa Isabel
  • Iacanga
  • Piratininga
  • Queluz
  • Três Fronteiras
  • Tambaú
  • Cardoso
  • Monteiro Lobato
  • Uchôa
  • Icém
  • Mira Estrela
  • Sabino
  • Mendonça
  • Piracicaba
  • Pedregulho
  • Pedrinhas Paulista
  • Sales
  • São José do Rio Preto
  • Itapura
  • Tapiraí
  • Timburi
  • Adolfo
  • Divinolândia
  • Itapeva
  • Santa Albertina
  • Araçoiaba da Serra
  • Santa Cruz do Rio Pardo
  • Paulo de Faria
  • Adamantina
  • Ubarana
  • Cesário Lange
  • Ibirarema
  • Mineiros do Tietê
  • Iporanga
  • Cachoeira Paulista
  • Miguelópolis
  • Valentim Gentil
  • Itaóca
  • Martinópolis
  • Cubatão
  • Palmeira d’Oeste
  • Pirapora do Bom Jesus
  • Riolândia
  • Torrinha
  • Pongaí
  • Itararé
  • Ribeirão Grande
  • Rosana
  • Cabreúva
  • Panorama
  • Patrocínio Paulista
  • Campina do Monte Alegre
  • Boituva
  • Areias
  • Sete Barras
  • Juquiá
  • Jacupiranga
  • Poá
  • Barbosa
  • Agudos
  • Guaíra
  • Mogi das Cruzes
  • Igarapava
  • Estiva Gerbi
  • Sud Mennucci
  • Ipeúna
  • Jarinu
  • Ituverava
  • Itariri
  • Santa Branca
  • Santo Expedito
  • Jaboticabal
  • Rancharia
  • Anhembi
  • Miracatu
  • Altinópolis
  • Igaraçu do Tietê
  • Bocaina
  • Itapuí
  • Orlândia

