Votuporanga não vira Estância e permanece como Município de Interesse Turístico 

Mesmo com a proposta de ampliação do Governo do Estado de São Paulo, de 70 para 78 no número de Estâncias Turísticas, Votuporanga ficou de fora da elevação e com isso não garantirá aproximadamente R$ 5 milhões a mais em recursos para investimento no setor ao ano.
Jorge Honorio
O Governo do Estado de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa (Alesp), o Projeto de Lei que atualiza o ranqueamento dos Municípios Turísticos e amplia de 70 para 78 o número de Estâncias Turísticas paulistas. A proposta considera o resultado dos estudos técnicos elaborados pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), conforme determina a Lei Complementar nº 1.261/2015, responsável pela classificação e revisão periódica dos municípios turísticos.
Com o novo ranqueamento no ciclo 2024/2025, oito Municípios de Interesse Turístico (MITs) foram promovidos à categoria de Estância, após atenderem integralmente aos critérios legais. As oito estâncias com menor pontuação — que em ciclos anteriores poderiam retornar à condição de MIT — foram mantidas, já que a legislação permite que o estado tenha até 80 Estâncias Turísticas.
O texto frustrou a expectativa de elevação de Votuporanga à Estância, uma vez que a promoção chegou a ser cogitada nos bastidores, inclusive, pelo próprio secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, durante passagem pela cidade das brisas suaves.
Na prática, segundo o ranking do Governo de São Paulo, Votuporanga aparece em 4º na colocação geral dos Municípios de Interesse Turístico (MITs), entre os 136 municípios aptos a participar do ciclo de avaliação. Entretanto, a elevação à categoria de Estância Turística não seria apenas uma questão de nomenclatura, mas interfere diretamente nos cofres. Só para efeito de comparação, atualmente, como MIT, Votuporanga recebe cerca de R$ 500 mil por ano do Estado para investimentos no setor. No entanto, caso a elevação fosse concretizada, esse valor poderia saltar, se aproximando de R$ 5 milhões ao ano.
O prefeito Jorge Seba (PSD) afirmou que o resultado traduz o esforço coletivo e o compromisso da Administração: “Estar entre os quatro melhores de todo o Estado não é apenas um ranking, é a prova de que nossa cidade trabalha com seriedade, método e visão de futuro. Esse desempenho mostra que Votuporanga tem estrutura e planejamento para alçar voos maiores. Seguiremos avançando, fortalecendo o Turismo e garantindo que cada projeto entregue retorno para a população e para o desenvolvimento da cidade.”
A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, comemorou a conquista e destacou que o resultado valoriza o setor e reforça a identidade turística do município: “Esse 4º lugar é motivo de celebração. Ele consolida o trabalho diário da equipe, evidencia a organização das nossas políticas de Turismo e reconhece o potencial da nossa cidade. É um passo importante para nos posicionarmos cada vez melhor, ampliando eventos, fortalecendo nossos atrativos e qualificando todo o ecossistema turístico.”
A política de Estâncias Turísticas é histórica em São Paulo. Criada na década de 1940, garantiu que cidades com vocação turística recebessem apoio do Estado para desenvolver estrutura, atrativos e serviços. Em 2015, o modelo foi ampliado com a criação dos MITs, democratizando o acesso aos investimentos estaduais e fortalecendo a rede de destinos paulistas. Para os visitantes, esse ecossistema resulta em cidades mais preparadas, com infraestrutura qualificada, atrativos organizados e experiências de viagem aprimoradas.
Veja a lista das 78 Estâncias Turísticas:
- Itanhaém
- Caraguatatuba
- Peruíbe
- Atibaia
- Tatuí
- Botucatu
- Praia Grande
- Ribeirão Pires
- Bragança Paulista
- Jaú
- Guararema
- Sertãozinho
- Serra Negra
- São Sebastião
- Buritama
- Brotas
- Barra Bonita
- Iguape
- Santos
- Ibiúna
- Batatais
- Paraibuna
- Apiaí
- Barra do Turvo
- Paranapanema
- Lindóia
- Campos do Jordão
- Barretos
- São Vicente
- Amparo
- Socorro
- Piraju
- São José do Barreiro
- Presidente Epitácio
- Guarujá
- Tupã
- Mongaguá
- Santa Rita do Passa Quatro
- Olímpia
- Ibirá
- Joanópolis
- Águas da Prata
- Santo Antônio do Pinhal
- Morungaba
- Águas de Lindóia
- São Roque
- Itu
- Águas de Santa Bárbara
- Araras
- Cunha
- São Pedro
- Salesópolis
- Tremembé
- Avaré
- Salto
- Paraguaçu Paulista
- Santa Fé do Sul
- Ilha Comprida
- São Bento do Sapucaí
- Caconde
- Monte Alegre do Sul
- Ilha Solteira
- Holambra
- Bananal
- Águas de São Pedro
- Ibitinga
- Cananéia
- Bertioga
- Ubatuba
- Nuporanga
- Guaratinguetá
- São Luís do Paraitinga
- Pereira Barreto
- Analândia
- Eldorado
- Aparecida
- Embu das Artes
- Ilhabela
Veja a lista dos 136 Municípios de Interesse Turístico (MITs)
- Araçatuba
- Jundiaí
- Marília
- Votuporanga
- Araraquara
- Mairiporã
- Limeira
- Jacareí
- Porto Ferreira
- Itupeva
- Monte Alto
- Fernandópolis
- São José do Rio Pardo
- Pirassununga
- Nazaré Paulista
- Piedade
- Garça
- Piracaia
- Espírito Santo do Pinhal
- Juquitiba
- Lins
- Itaporanga
- Registro
- Bofete
- Dois Córregos
- Itapira
- São Bernardo do Campo
- São Manuel
- Votorantim
- Brodowski
- São Miguel Arcanjo
- Cruzeiro
- Pedreira
- São Simão
- Pardinho
- Campos Novos Paulista
- Lavrinhas
- Jales
- Novo Horizonte
- São João da Boa Vista
- Paulicéia
- Itirapina
- Santa Clara d’Oeste
- Igaratá
- Moji Mirim
- Itatiba
- Lençóis Paulista
- Rifaina
- Itápolis
- Laranjal Paulista
- Tabatinga
- Bebedouro
- Ouroeste
- Santo Antônio da Alegria
- Rubinéia
- Indiaporã
- Santa Isabel
- Iacanga
- Piratininga
- Queluz
- Três Fronteiras
- Tambaú
- Cardoso
- Monteiro Lobato
- Uchôa
- Icém
- Mira Estrela
- Sabino
- Mendonça
- Piracicaba
- Pedregulho
- Pedrinhas Paulista
- Sales
- São José do Rio Preto
- Itapura
- Tapiraí
- Timburi
- Adolfo
- Divinolândia
- Itapeva
- Santa Albertina
- Araçoiaba da Serra
- Santa Cruz do Rio Pardo
- Paulo de Faria
- Adamantina
- Ubarana
- Cesário Lange
- Ibirarema
- Mineiros do Tietê
- Iporanga
- Cachoeira Paulista
- Miguelópolis
- Valentim Gentil
- Itaóca
- Martinópolis
- Cubatão
- Palmeira d’Oeste
- Pirapora do Bom Jesus
- Riolândia
- Torrinha
- Pongaí
- Itararé
- Ribeirão Grande
- Rosana
- Cabreúva
- Panorama
- Patrocínio Paulista
- Campina do Monte Alegre
- Boituva
- Areias
- Sete Barras
- Juquiá
- Jacupiranga
- Poá
- Barbosa
- Agudos
- Guaíra
- Mogi das Cruzes
- Igarapava
- Estiva Gerbi
- Sud Mennucci
- Ipeúna
- Jarinu
- Ituverava
- Itariri
- Santa Branca
- Santo Expedito
- Jaboticabal
- Rancharia
- Anhembi
- Miracatu
- Altinópolis
- Igaraçu do Tietê
- Bocaina
- Itapuí
- Orlândia