Votuporanga não vira Estância e permanece como Município de Interesse Turístico 

Mesmo com a proposta de ampliação do Governo do Estado de São Paulo, de 70 para 78 no número de Estâncias Turísticas, Votuporanga ficou de fora da elevação e com isso não garantirá aproximadamente R$ 5 milhões a mais em recursos para investimento no setor ao ano.

Jorge Honorio

O Governo do Estado de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa (Alesp), o Projeto de Lei que atualiza o ranqueamento dos Municípios Turísticos e amplia de 70 para 78 o número de Estâncias Turísticas paulistas. A proposta considera o resultado dos estudos técnicos elaborados pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), conforme determina a Lei Complementar nº 1.261/2015, responsável pela classificação e revisão periódica dos municípios turísticos.

Com o novo ranqueamento no ciclo 2024/2025, oito Municípios de Interesse Turístico (MITs) foram promovidos à categoria de Estância, após atenderem integralmente aos critérios legais. As oito estâncias com menor pontuação — que em ciclos anteriores poderiam retornar à condição de MIT — foram mantidas, já que a legislação permite que o estado tenha até 80 Estâncias Turísticas.

O texto frustrou a expectativa de elevação de Votuporanga à Estância, uma vez que a promoção chegou a ser cogitada nos bastidores, inclusive, pelo próprio secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, durante passagem pela cidade das brisas suaves.

Na prática, segundo o ranking do Governo de São Paulo, Votuporanga aparece em 4º na colocação geral dos Municípios de Interesse Turístico (MITs), entre os 136 municípios aptos a participar do ciclo de avaliação. Entretanto, a elevação à categoria de Estância Turística não seria apenas uma questão de nomenclatura, mas interfere diretamente nos cofres. Só para efeito de comparação, atualmente, como MIT, Votuporanga recebe cerca de R$ 500 mil por ano do Estado para investimentos no setor. No entanto, caso a elevação fosse concretizada, esse valor poderia saltar, se aproximando de R$ 5 milhões ao ano.

O prefeito Jorge Seba (PSD) afirmou que o resultado traduz o esforço coletivo e o compromisso da Administração: “Estar entre os quatro melhores de todo o Estado não é apenas um ranking, é a prova de que nossa cidade trabalha com seriedade, método e visão de futuro. Esse desempenho mostra que Votuporanga tem estrutura e planejamento para alçar voos maiores. Seguiremos avançando, fortalecendo o Turismo e garantindo que cada projeto entregue retorno para a população e para o desenvolvimento da cidade.”

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, comemorou a conquista e destacou que o resultado valoriza o setor e reforça a identidade turística do município: “Esse 4º lugar é motivo de celebração. Ele consolida o trabalho diário da equipe, evidencia a organização das nossas políticas de Turismo e reconhece o potencial da nossa cidade. É um passo importante para nos posicionarmos cada vez melhor, ampliando eventos, fortalecendo nossos atrativos e qualificando todo o ecossistema turístico.”

A política de Estâncias Turísticas é histórica em São Paulo. Criada na década de 1940, garantiu que cidades com vocação turística recebessem apoio do Estado para desenvolver estrutura, atrativos e serviços. Em 2015, o modelo foi ampliado com a criação dos MITs, democratizando o acesso aos investimentos estaduais e fortalecendo a rede de destinos paulistas. Para os visitantes, esse ecossistema resulta em cidades mais preparadas, com infraestrutura qualificada, atrativos organizados e experiências de viagem aprimoradas.

Veja a lista das 78 Estâncias Turísticas:

Itanhaém

Caraguatatuba

Peruíbe

Atibaia

Tatuí

Botucatu

Praia Grande

Ribeirão Pires

Bragança Paulista

Jaú

Guararema

Sertãozinho

Serra Negra

São Sebastião

Buritama

Brotas

Barra Bonita

Iguape

Santos

Ibiúna

Batatais

Paraibuna

Apiaí

Barra do Turvo

Paranapanema

Lindóia

Campos do Jordão

Barretos

São Vicente

Amparo

Socorro

Piraju

São José do Barreiro

Presidente Epitácio

Guarujá

Tupã

Mongaguá

Santa Rita do Passa Quatro

Olímpia

Ibirá

Joanópolis

Águas da Prata

Santo Antônio do Pinhal

Morungaba

Águas de Lindóia

São Roque

Itu

Águas de Santa Bárbara

Araras

Cunha

São Pedro

Salesópolis

Tremembé

Avaré

Salto

Paraguaçu Paulista

Santa Fé do Sul

Ilha Comprida

São Bento do Sapucaí

Caconde

Monte Alegre do Sul

Ilha Solteira

Holambra

Bananal

Águas de São Pedro

Ibitinga

Cananéia

Bertioga

Ubatuba

Nuporanga

Guaratinguetá

São Luís do Paraitinga

Pereira Barreto

Analândia

Eldorado

Aparecida

Embu das Artes

Ilhabela

Veja a lista dos 136 Municípios de Interesse Turístico (MITs)