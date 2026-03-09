Acidente na Rodovia Péricles Belini mata jovem em Cardoso 

Segundo a Polícia Rodoviária, carro aquaplanou e colidiu de frente com caminhão; vítima foi identificada como Joel Rodrigues, de 22 anos.

Um jovem de 22 anos morreu na Rodovia Péricles Belini (SP-461), na altura do km 157, em Cardoso/SP, na manhã do último sábado (7.mar). Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um carro e um caminhão plataforma, utilizado para transporte de tratores.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do carro seguia sentido Votuporanga quando perdeu o controle do veículo após aquaplanar. O carro rodou na pista e bateu de frente com o caminhão, que vinha no sentido contrário, em direção a Cardoso.

A vítima foi identificada como Joel Rodrigues, morador de Cardoso. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária informou que toda a documentação do veículo estava devidamente regularizada.

A Prefeitura Municipal de Cardoso divulgou nota oficial manifestando profundo pesar pelo falecimento do jovem: “Ainda muito jovem, Joel tinha uma vida inteira pela frente, cheia de sonhos e planos. Sua partida precoce deixa um grande vazio no coração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e conviver com ele”, diz o comunicado.

No texto, a administração municipal se solidariza com familiares e amigos. “Que as boas lembranças deixadas por Joel permaneçam vivas na memória de todos”, conclui a nota.

As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Científica. A pista, conforme noticiado pelo Diário, apresenta um estado de desgaste severo, com buracos e desníveis, o que atrelado à chuva pode ter contribuído para o acidente.

Seu sepultamento ocorreu às 9h, deste domingo (8), no Cemitério Municipal de Cardoso.