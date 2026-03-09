DIG de Votuporanga prende suspeito de roubos à posto de combustíveis 

F.F.N., de 28 anos, que deixou o sistema penitenciário em outubro do ano passado é apontado pela Polícia Civil como o autor de dois roubos contra o estabelecimento localizado no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP prendeu, na manhã desta segunda-feira (9.mar), um homem de 28 anos, suspeito de cometer dois roubos em um posto de combustíveis localizado no bairro Pozzobon, na zona norte da cidade.

Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram nos dias 17 e 24 de dezembro do ano passado, quando o suspeito entrou na loja de conveniência do estabelecimento e rendeu a operadora de caixa. Em ambas as ocasiões, ele simulou estar armado ao mostrar um volume na cintura e fugiu levando o dinheiro do caixa.

As ações foram registradas por câmeras de segurança, que mostraram o momento em que o criminoso chega ao local e foge a pé logo após subtrair o dinheiro da empresa.

Após investigação conduzida pela DIG, o suspeito de iniciais F.F.N., foi identificado. Ele possui antecedentes criminais e havia deixado o sistema penitenciário em outubro do ano passado, quando passou para o regime aberto.

Durante cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, os policiais civis localizaram roupas e um capacete usados nos crimes, além do telefone celular do suspeito. Em seguida, em interrogatório, ele confessou a autoria dos dois roubos.

Com base nas provas reunidas, após nova representação da autoridade policial, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva.

O homem foi localizado nas proximidades da Câmara Municipal de Votuporanga e preso por policiais civis da DIG. Em seguida, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.