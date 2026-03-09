Fórum Municipal de Usuários do SUAS realiza escolha de novos coordenadores em Votuporanga

Processo participativo fortalece o protagonismo dos usuários e amplia a participação social na construção das políticas públicas de assistência social.

O Fórum Municipal de Usuários do Sistema Único de Assistência Social (FMUSUAS) de Votuporanga realizou recentemente o processo de escolha dos novos membros que irão coordenar o colegiado pelos próximos três anos. A iniciativa reforça o compromisso com o fortalecimento da participação social e com a defesa de direitos no âmbito da política pública de assistência social.

Criado em 2017, o FMUSUAS atua como um espaço de escuta, diálogo e mobilização dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), permitindo que a população participe de forma ativa do acompanhamento, da avaliação e do aprimoramento dos serviços socioassistenciais ofertados no município.

O encontro reuniu usuários beneficiários de programas sociais, lideranças comunitárias, representantes de unidades públicas e privadas da rede socioassistencial e moradores interessados em contribuir com o desenvolvimento das ações da assistência social. A presença e o engajamento dos participantes demonstraram a importância do Fórum como instrumento democrático de participação e construção coletiva das políticas públicas.

Durante o processo de escolha, os participantes destacaram a relevância de ocupar os espaços formais de controle e participação social, contribuindo diretamente para a qualificação dos serviços e para a construção de políticas públicas cada vez mais alinhadas às necessidades da população.

Foram escolhidos para a coordenação do FMUSUAS: Eurípides Marques da Costa, como 1º coordenador; Nilda Inês de Oliveira da Silva, como 2ª coordenadora; e Adriana Aparecida da Silva, como 3ª coordenadora.

Os novos membros assumem a missão de conduzir o Fórum pelos próximos três anos, atuando para ampliar a representatividade dos usuários, fortalecer as ações de mobilização social e incentivar a participação ativa da população na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas do SUAS.

O prefeito Jorge Seba ressaltou que a participação social é um dos pilares para o fortalecimento das políticas públicas. “A gestão pública precisa ouvir as pessoas e criar canais para que a população participe das decisões. O Fórum de Usuários do SUAS é um exemplo importante desse processo democrático, porque garante voz aos cidadãos que utilizam os serviços da assistência social e contribui para que as políticas públicas sejam cada vez mais eficientes e próximas da realidade da população”, destacou.