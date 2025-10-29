Academia Dragon tem 100% de aproveitamento no Jabuka Fight 12 

Os atletas José Beneduzi e Zoilo Ayala, sob o comando do mestre Edivino Lisboa, conquistaram vitórias impressionantes no evento realizado em Jaboticabal/SP, no último sábado (25).

No último sábado (25.out), os atletas José Beneduzi e Zoilo Ayala, sob o comando do mestre Edivino Lisboa, conquistaram vitórias impressionantes no Jabuka Fight 12, realizado em Jaboticabal/SP.

O evento reuniu competidores de alto nível de todo o país, e Votuporanga saiu com aproveitamento total — duas lutas, duas vitórias, por nocaute e finalização.

Em sua estreia no MMA, o boliviano Zoilo Ayala mostrou foco e técnica ao finalizar seu adversário no segundo round com um mata-leão preciso. Já José Beneduzi, um dos campeões formados pela Dragon, protagonizou um verdadeiro espetáculo de força e explosão: com um chute alto certeiro, nocauteou o oponente nos primeiros segundos de luta e conquistou o cinturão da organização.

“Ver nossos atletas sendo protagonistas nas competições é a maior recompensa por toda dedicação e disciplina. O trabalho é árduo, os treinos são intensos — até mesmo aos domingos — mas quando o aluno confia no processo e se entrega, o resultado aparece. Isso é o que move nosso trabalho”, destacou o mestre Edivino Lisboa, faixa preta 5º Dan e delegado regional de kickboxing em Votuporanga.

Reconhecido como um dos nomes mais respeitados da região, o mestre Edivino também ressaltou o apoio que a equipe recebe do poder público e das instituições locais: “Nosso secretário de Esportes, Marcello Stringari, é muito atuante e faz questão de incentivar os atletas locais. Esse tipo de apoio é essencial para manter Votuporanga bem representada nas competições. Agradecemos também à Unifev, que tem sido uma grande parceira do esporte votuporanguense, incentivando nossos atletas e valorizando o desenvolvimento esportivo da cidade.”

Com trajetória sólida e resultados consistentes, a Academia Dragon se consolida como referência em formação marcial e preparação de atletas de alta performance, além de oferecer treinos para quem busca saúde, disciplina e bem-estar.

A Academia Dragon de Votuporanga fica na Rua São Paulo, 2563, esquina com a Rua Maranhão. Para mais informações basta acessar as redes sociais ou por meio do telefone (17) 3046-8357.

