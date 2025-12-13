Corinthians faz mistério e trabalha para ter Yuri Alberto na segunda semifinal contra o Cruzeiro 

Clube e pessoas próximas ao jogador mostram otimismo quanto à presença dele no jogo de domingo.

O Corinthians faz mistério quanto a presença do atacante Yuri Alberto no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no domingo, às 18h, na Neo Química Arena.

O clube não informou o resultado dos exames realizados pelo camisa 9, nem divulgou imagens dele no CT Joaquim Grava na quinta e na sexta-feira. Yuri Alberto trabalhou na parte interna, enquanto os titulares fizeram uma atividade leve no gramado, seguida de trabalhos regenerativos.

O treino deste sábado será determinante para saber se o atacante terá condições de jogo. Membros do Corinthians e pessoas próximas a Yuri Alberto mostram otimismo sobre a chance de ele estar em campo contra o Cruzeiro.

A situação do volante Raniele é mais delicada. Ele sofreu um edema no tornozelo esquerdo no último domingo, em jogo contra o Juventude, e não treinou nenhuma vez com o grupo nesta semana. O jogador fará tratamento intensivo até o domingo para estar em campo.

Yuri já vinha com uma sobrecarga da musculatura adutora da perna esquerda e um incômodo na região do púbis. No segundo tempo do duelo contra o Cruzeiro, na última quarta, ele se queixou de dores e pediu substituição.

O Corinthians não planeja dar atualizações da situação clínica do atacante antes da partida contra o Cruzeiro.

Com a vitória por 1 a 0 no Mineirão, no jogo de ida, o Corinthians se classificará para a final até mesmo com um empate. Derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

