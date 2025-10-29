Secretaria de Direitos Humanos e órgãos municipais promovem diálogo com adolescentes sobre prevenção ao uso de álcool e outras drogas

Iniciativa intersetorial reúne Saúde e Conselho Tutelar para orientar jovens sobre escolhas saudáveis e fortalecimento de valores.

Nesta terça-feira (28.out), a Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga, em parceria com o Conselho Tutelar e com o apoio da Secretaria da Saúde, por meio do CAPS AD, promoveu uma ação educativa de prevenção ao uso de álcool e outras drogas com adolescentes e jovens atendidos pelo Centro Social de Votuporanga.

A iniciativa teve como objetivo orientar e conscientizar os participantes sobre os riscos e consequências do uso de substâncias psicoativas, promovendo o diálogo e o fortalecimento de valores que contribuam para escolhas saudáveis e seguras.

O enfermeiro e gerente técnico-administrativo do CAPS AD, Fábio Rodrigo Gonçalves dos Santos, ministrou uma palestra educativa com abordagem técnico-preventiva, apresentando informações sobre os impactos físicos, psicológicos e sociais decorrentes do uso de substâncias psicoativas. O profissional destacou a importância da prevenção precoce na promoção da saúde mental e no enfrentamento ao uso abusivo de drogas.

As representantes do Conselho Tutelar, presidente Cristiana Aparecida de Souza Pereira e conselheira Rosa Helena Luiz também participaram da ação, reforçando o papel do órgão na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente em casos de notificações e encaminhamentos relacionados ao uso de substâncias.

Nilton Santiago, secretário da Pasta, acompanhou a atividade e ressaltou a relevância do trabalho intersetorial na construção de políticas públicas voltadas à juventude e à prevenção: “A conscientização é o primeiro passo para a transformação, quando unimos esforços entre as secretarias e o Conselho Tutelar, fortalecemos a rede de proteção e garantimos um futuro mais saudável para nossos jovens.”

A ação faz parte das iniciativas permanentes da Secretaria de Direitos Humanos voltadas à educação em direitos, prevenção e fortalecimento de vínculos comunitários, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a proteção e o desenvolvimento integral da juventude votuporanguense.

