Inauguração da unidade de saúde do Pacaembu ficou para 2026, afirma vereador 

Na tribuna da Câmara, Marcão Braz (PP) salientou que após uma série de atrasos, o posto de saúde deve atender a população somente a partir de janeiro. O local, pronto e fechado há mais de um ano, custou cerca de R$ 1.080.979,14.

Jorge Honorio

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Pacaembu, pronta e fechada há mais de um ano, ganhou uma nova projeção de inauguração: primeira quinzena de janeiro de 2026. A informação foi confirmada pelo vereador da base do governo Jorge Seba (PSD)/Torrinha (PL) na Câmara, Marcão Braz (PP), durante a 38ª sessão ordinária, realizada nesta segunda-feira (27.out).

Na tribuna da Casa de Leis, o parlamentar explicou que, durante uma reunião com a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, passou a conhecer os preparativos para a abertura da UBS: “A Ivonete me passou um spoiler ali, e hoje nos reunimos para discutir sobre isso, e foi maravilhoso, e quero dizer ao pessoal ali do meu bairro, do bairro Pacaembu, temos grandes e belíssimas notícias para vocês: na primeira semana de janeiro, o postinho do Pacaembu estará em pleno funcionamento”, afirmou Marcão Braz.

O vereador relembrou uma promessa feita pelo prefeito Jorge Seba (PSD) de inaugurar a unidade durante as festividades de aniversário da cidade, em agosto, e que acabou não se concretizando. Na época, ainda no início de junho, o Diário divulgou a intenção da Prefeitura de transformar o prédio em uma espécie de ‘depósito de vacinas’, inclusive gerando reações na Câmara e críticas públicas por parte do vereador Osmair Ferrari (PL).

“Mas Marcão, não tinha sido prometido para agosto? Sim, estava prometido para agosto. Nós tivemos problemas na renovação do contrato da OSS e da Santa Casa, tivemos atraso na questão de adquirição de imobiliários, e também teve alguns atrasos na rede de oxigênio. Então, essa semana está sendo feita toda essa questão de adquirir o imobiliário, de estar fazendo as adequações da rede de oxigênio, está sendo feito o processo seletivo junto à OSS e Santa Casa, para estar fazendo o contrato de toda a equipe que vai trabalhar lá no postinho do Pacaembu. Então, grande notícia para todos os amigos do Pacaembu. Primeira semana de janeiro, o postinho do Pacaembu estará funcionando”, concluiu o vereador.

O Espaço Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi”, que deve atender cerca de 2,2 mil famílias, que atualmente tem como referência a Unidade de Saúde do bairro Carobeiras, fica localizado na Rua Dimas Liévana de Camargo, nº 1.170, Parque Vida Nova III (Pacaembu). A construção do prédio custou aproximadamente R$ 1.080.979,14.

A nova unidade de saúde possui uma área de construção de 251,93m², contando com recepção, consultórios médicos, salas de espera, vacina, curativo, procedimentos, farmácia, além de banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviço.

↘️Acesse o link e faça parte do grupo Diário de Votuporanga no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Hkh4GQgDoFOCrK7tt5jfnG?mode=wwt