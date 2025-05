Yuri Alberto agradece Memphis e elogia Dorival no Corinthians: “Um cara de muito respeito” 

Holandês deixou centroavante cobrar pênalti que lhe garantiu três gols na partida em virada sobre o Internacional.

Yuri Alberto foi o grande personagem da vitória do Corinthians por 4 a 2, de virada, sobre o Internacional, na noite deste sábado, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante precisou marcar quatro vezes para ter três gols validados e ajudar o Timão a se reabilitar na competição e vencer a segunda partida sob o comando de Dorival Júnior. O técnico, aliás, foi muito elogiado por Yuri Alberto depois da partida.

“A gente está muito bem, o professor tem bastante ideia ainda pra implementar, acrescentar nas nossas variações e tem nos ajudado bastante a estar mais perto de conquistar grandes títulos. A gente sabe da grandeza dele, da experiência que ele teve agora na Seleção, então é um cara de muito respeito”, disse.

Yuri agradeceu Memphis por ter deixado ele bater o pênalti que virou a partida e garantiu ao centroavante o hat-trick na partida desta noite: “Só agradecer a Deus e essa torcida que merece demais, feliz em poder estar fazendo mais um hat-trick aqui. Ao Bidu, que sofreu o pênalti, hoje o batedor era Memphis, falei que a decisão era dele, ele me deixou bater o pênalti pra alcançar essa marca de hat-trick.”

“Muito feliz, desde 2022 sem marcar um hat-trick, que eu gosto muito disso. É uma marca muito importante. Atingindo marcas com essa idade é uma coisa que pra mim é Deus me honrando demais, Deus me usando. E estou muito feliz, agradecer à torcida, agradecer a entrega do time hoje. A gente merece mais e essa vitória vai ser muito importante para o nosso campeonato”, disse.

A vitória desta noite deixou o Corinthians na sétima colocação do Brasileirão com dez pontos, um a mais que o Internacional. O próximo compromisso é no sábado, às 18h30, contra o Mirassol, fora de casa. Antes, nesta terça-feira, o Timão recebe o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana.