Homem é morto a tiros em Votuporanga 

Lindomar Barros dos Santos, de 45 anos, foi alvejado por oito disparos de arma de fogo no bairro Chácara das Paineiras, na noite do último sábado (3). Caso é investigado.

Um homem de 45 anos foi assassinado a tiros na noite do último sábado (3.mai), no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga/SP.

Segundo o apurado, por volta das 20h, Lindomar Barros dos Santos foi encontrado caído na Rua Eucaliptos apresentando ferimentos por disparos de arma de fogo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, contudo, os socorristas constataram o óbito no local.

Ainda segundo o apurado, a vítima foi alvejada por oito disparos de arma de fogo, que atingiram diversas partes do corpo, incluindo a cabeça, o que levanta a suspeita de execução.

A Polícia Cientifica foi acionada e periciou o local. Imagens de câmeras de segurança das proximidades também devem ser utilizadas pela Polícia Civil.

O caso segue sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, que trabalha para esclarecer a autoria e motivação do crime.

Lindomar Barros dos Santos é natural do Estado do Maranhão e residia na cidade há cerca de um ano, onde morava com a irmã.