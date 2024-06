São Paulo se reapresenta, e Zubeldía foca na recuperação do elenco 

Tricolor se prepara para enfrentar o Vasco após ser derrotado pelo Cuiabá.

O elenco do São Paulo voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, um dia após a derrota para o Cuiabá por 1 a 0, no Morumbis, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Em meio a uma sequência de quatro jogos em dez dias, o técnico Luis Zubeldía focou a atividade na recuperação dos atletas.

Os que foram titulares fizeram trabalhos na piscina e na estrutura interna do CT – Lucas, Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor, que entraram no começou do segundo tempo, também fizeram treinamento no gramado.

Para os reservas e os que não foram relacionados, Zubeldía comandou um exercício de posse de bola e um duelo em espaço reduzido.

A derrota em casa tirou o São Paulo do G-6. O time agora é o sétimo colocado, com 15 pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino (15 pontos) e o Atlético-MG (13 pontos) nesta rodada.

Os jogadores se reapresentam na sexta para novo treinamento e, à tarde, viajam ao Rio de Janeiro, onde no sábado o São Paulo enfrenta o Vasco, às 21h30.

*Com informações do ge