Carlão Pignatari se reúne com secretário Guilherme Derrite e solicita mais efetivo para PM do Interior 

O deputado estadual solicitou reforço para a Polícia Militar na região Noroeste e amplia adesão ao programa Muralha Paulista com emendas ao orçamento.

O deputado estadual Carlão Pignatari se reuniu, na tarde desta segunda-feira (5.mai), com o Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para tratar de demandas urgentes relacionadas ao reforço no efetivo da Polícia Militar no interior, especialmente na região Noroeste Paulista. Durante o encontro, Carlão apresentou as necessidades enfrentadas pelos municípios e reiterou o pedido por mais policiais para atuar diretamente na segurança da população.

“Nosso interior precisa de reforço. O aumento do efetivo policial é fundamental para garantir presença ostensiva, coibir a criminalidade e fortalecer as ações de inteligência contra o crime organizado”, destacou o deputado.

Outro tema central da reunião foi a ampliação do programa Muralha Paulista, que utiliza tecnologia de ponta na identificação e repressão ao tráfico de drogas, roubo de veículos e outros crimes. Carlão destinou emendas parlamentares para o orçamento deste ano com o objetivo de incluir mais cidades do interior paulista no programa.

O secretário Guilherme Derrite demonstrou apoio aos pleitos apresentados por Carlão e destacou que “o governo está atento às demandas da população do interior, e o reforço no efetivo da Polícia Militar é uma prioridade que vamos continuar ampliando com planejamento e responsabilidade”.

Carlão também fez questão de elogiar as forças de segurança do Estado pelo trabalho firme no combate ao crime organizado. “A nossa região Noroeste tem sido rota de entrada de entorpecentes no Estado, e mesmo assim temos visto um trabalho intenso e competente com grandes apreensões de drogas. O secretário Derrite tem sido incansável nesse enfrentamento”, completou o parlamentar.