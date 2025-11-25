Yago Fernando é bicampeão dos Jogos Escolares Brasileiros Paralímpicos 

Atleta de 13 anos, que cursa a 8ª série na Escola Estadual Prof.ª Enny Tereza Longo Fracaro, localizada na zona norte de Votuporanga/SP, quebrou o recorde nacional na prova de salto em distância.

Ele fez de novo! O atleta Yago Fernando dos Santos Rodrigues, treinado pelo professor Márcio Fukuiama e representando a Escola Estadual Prof.ª Enny Tereza Longo Fracaro, localizada na zona norte de Votuporanga/SP, sagrou-se bicampeão brasileiro, com direito a recorde nacional na prova de salto em distância, com a incrível marca de 3,25m, na classe T 42, destinada a atletas com transtorno do movimento de grau moderado em uma das pernas ou ausência de membros, trazendo na bagagem mais duas medalhas de prata, nas corridas de 60, com o tempo de 14’17” e 100 metros, com os rasos com o tempo de 23’55”.

O atleta que tem apenas 13 anos e cursa a 8ª série, compete na categoria Sub-14.

Ao Diário, o professor Márcio Fukuiama explicou outra luta enfrentada, à busca por apoio, tendo em vista que no ano passado, o atleta não competiu por falta de apoio para representar a cidade: “Nesta temporada tivemos uma grande mobilização da municipalidade, empresários locais e até de outras cidades, sensibilizados com nosso apelo e pelos resultados conquistados por Yago. Esse apoio tornou possível a ida do nosso atleta para os Jogos Escolares Brasileiros Paralímpicos, na etapa nacional.”

Yago que já detém mais dois recordes nacionais, se qualifica definitivamente como um dos mais promissores atletas paralímpicos do Brasil e necessita portanto, cada vez mais de apoio e incentivo para alcançar quem sabe uma futura participação nos Jogos Paralímpicos.

Os Jogos Escolares Brasileiros Paralímpicos, realizados no Centro Paralímpico Brasileiro, no bairro Jabaquara, na capital paulista, prosseguem nesta semana e se encerram no dia 29, com as finais de mais sete modalidades e a cerimônia de encerramento oficial.